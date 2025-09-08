Как развивались отношения звезды "Дома-2" Надежды Ермаковой и Даниэля Чистова и почему они расстались

Недавно распалась еще одна звездная пара. Звезда реалити-шоу "Дом-2" Надежда Ермакова заявила, что подает на развод с мужем Даниэлем Чистовым.

"Как бы тяжело сейчас ни было, но это так… мы расстались… Как там говорится, от развода еще никто не умирал?! Значит, и я справлюсь…" — написала Надежда у себя в соцсетях.

Притом что совсем недавно пара отдыхала вместе в Египте. Ничего не предвещало такого финала.

Подписчики Надежды предполагают, что причины разрыва кроятся в пошатнувшемся здоровье Даниэля Чистова. Мол, пара устала от накопившихся проблем. Давайте вспомним, как начиналась их история.

Надежда Ермакова на "Доме-2"

Надежда Ермакова участвовала в проекте "Дом-2" на протяжении четырех лет — с 2007 по 2011 год.

Наибольший интерес к ней проявил участник проекта Александр Гобозов, который сразу продемонстрировал серьезные намерения. Он сделал Надежде предложение, поехал с ней на Кавказ и представил родителям. Тем не менее Ермакова не спешила с ответом. В общем, отношения не сложились.

После 2011 года Надежда сосредоточилась на работе в проекте "Дом-2". Она занимала должность редактора официального сайта передачи, затем стала кастинг-директором, а позже — креативным редактором.

С 2017 по 2019 год Ермакова состояла в отношениях со звукорежиссером "Дома-2" по имени Артем. Он также сделал ей предложение, преподнеся букет цветов и кольцо из белого золота с бриллиантом, но свадьба так и не состоялась.