Как развивались отношения звезды "Дома-2" Надежды Ермаковой и Даниэля Чистова и почему они расстались

Недавно распалась еще одна звездная пара. Звезда реалити-шоу "Дом-2" Надежда Ермакова заявила, что подает на развод с мужем Даниэлем Чистовым.
"Как бы тяжело сейчас ни было, но это так… мы расстались… Как там говорится, от развода еще никто не умирал?! Значит, и я справлюсь…" — написала Надежда у себя в соцсетях.
Притом что совсем недавно пара отдыхала вместе в Египте. Ничего не предвещало такого финала.
Подписчики Надежды предполагают, что причины разрыва кроятся в пошатнувшемся здоровье Даниэля Чистова. Мол, пара устала от накопившихся проблем. Давайте вспомним, как начиналась их история.
Надежда Ермакова на "Доме-2"
Надежда Ермакова участвовала в проекте "Дом-2" на протяжении четырех лет — с 2007 по 2011 год.
Наибольший интерес к ней проявил участник проекта Александр Гобозов, который сразу продемонстрировал серьезные намерения. Он сделал Надежде предложение, поехал с ней на Кавказ и представил родителям. Тем не менее Ермакова не спешила с ответом. В общем, отношения не сложились.
После 2011 года Надежда сосредоточилась на работе в проекте "Дом-2". Она занимала должность редактора официального сайта передачи, затем стала кастинг-директором, а позже — креативным редактором.
С 2017 по 2019 год Ермакова состояла в отношениях со звукорежиссером "Дома-2" по имени Артем. Он также сделал ей предложение, преподнеся букет цветов и кольцо из белого золота с бриллиантом, но свадьба так и не состоялась.
Надежда Ермакова и Александр Гобозов. Фото: соцсети
Как развивались отношения Ермаковой и Чистова
В феврале 2022 года Надежда Ермакова сообщила о предложении руки и сердца от Даниэля Чистова. Однако их отношения вызвали вопросы у общественности из-за значительной разницы в возрасте — 15 лет. На тот момент Надежде было 37 лет, а ее избраннику — всего 22.
В конце февраля пара объявила о расставании, но вскоре помирилась и назначила дату свадьбы на 6 мая. Однако в конце апреля, после возвращения из Казани, Чистов заявил о выходе из проекта и отсутствии совместного будущего с Ермаковой. Из-за очередной отмены бракосочетания Надежду вновь стали называть "вечной невестой".
Благодаря вмешательству матери и сестры Даниэля, которые приехали на шоу, пара смогла помириться. В июле молодой человек повторно сделал предложение Надежде, и на этот раз ничто не помешало им организовать свадьбу.
12 сентября 2022 года влюбленные зарегистрировали брак в одном из московских ЗАГСов. Однако осенью того же года Надежда сообщила подписчикам, что временно живет отдельно от мужа. Поклонники сразу начали строить догадки о возможном разрыве, но причина оказалась более обыденной.
Надежда Ермакова и Даниэль Чистов. Фото: соцсети
Проблемы со здоровьем Даниэля Чистова
Даниэлю был поставлен диагноз: острый воспалительный панувеит. Говоря простым языком, молодой мужчина частично потерял зрение.
Он проходил обследование в Израиле, а затем временно переехал в Казань по работе. Какое-то время супруги жили в разных городах, поддерживая отношения на расстоянии.
Потом они воссоединились. Надежда защищала мужа от нападок хейтеров, говорила, что даже при проблемах со здоровьем Даниэль вносит свою лепту в семейный бюджет. Он подрабатывает в Интернете.
Тогда Ермакова подчеркивала, что они с мужем переживают непростой период и теперь осознали, что самое ценное в жизни — это здоровье, а все остальное имеет второстепенное значение. В тот период Надежда заявляла, что ни при каких обстоятельствах не оставит Даниэля, даже если он частично утратит зрение.
"Мы просто будем искать решения в данной ситуации. Да, сейчас я зарабатываю больше, так получилось. От этого он не становится менее любимым", — сказала Надежда в интервью YouTube-шоу 'proПуск' с Георгием Иващенко.
Но, видимо, любовь не прошла тяжелую проверку обстоятельствами.
