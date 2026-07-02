22-летняя жена Бероева устроила праздник на яхте и развеяла слухи о беременности

Режиссер Егор Бероев и его супруга, актриса Анна Панкратова. Фото: КП/Михаил Фролов

22-летняя Анна Панкратова, супруга 48-летнего Егора Бероева, отпраздновала день рождения на борту яхты в акватории Невы. Своими кадрами из праздничного плавания она поделилась в соцсетях.

На видео девушка позирует на фоне старинных петербургских особняков, а на палубе пригубляет бокал шампанского.

Это также развеяло слухи о ее возможной беременности: ранее Анну заметили на светском мероприятии в просторном наряде, что породило догадки о пополнении в семье. Однако праздничный бокал опроверг эту версию.

Егор Бероев и Анна Панкратова поженились тайно в феврале 2026 года. С тех пор их брак стал одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе — в основном из-за 27-летней разницы в возрасте.

Пара старается не афишировать личную жизнь и редко появляется на публике вместе.

Фото: соцсети

Для Бероева это второй брак. В 2025 году он развелся с актрисой Ксенией Алферовой, с которой прожил 25 лет.

У них есть общая дочь Евдокия, которая недавно закончила школу и готовится поступать в вуз. Развод пары, по словам Алферовой, не был легким — она призналась, что сейчас чувствует себя «растерянной и одинокой».

Сама Ксения Алферова недавно объяснила, что для нее окончательный развод стал точкой в 25-летнем браке, и она предпочитает не распространяться о причинах, считая это интимным вопросом.

Сам Егор Бероев также комментировал развод в интервью, назвав семейные отношения «сложным пазлом» и добавив, что к расставанию привели не только внешние факторы, но и внутренние конфликты.

Режиссерский дебют Анны Панкратовой состоялся в фильме «Кукла», где она сыграла главную роль. Работы над картиной, по словам Анны, были непростыми, но она довольна результатом.

Сейчас Панкратова сосредоточена на творчестве и новом браке, стараясь не отвечать на вопросы о личной жизни.

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