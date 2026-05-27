Алферова показала Бероеву, что он потерял: кокетливо обнажила ножки в красном платье

Актриса Ксения Алферова после развода с Егором Бероевым демонстрирует, как она хороша. 52-летняя Алферова словно пытается доказать, что Бероев потерял нереально красивую и привлекательную женщину в ее лице.

В личном блоге Ксения Алферова поделилась кадрами, которые призваны показать, что она еще может нравиться мужчинам. В летнем красном платье и соломенной шляпке Алферова выписывает па. Она кокетливо задирает платье, демонстрирует стройные ножки и при этом заливисто хохочет. За кадром, вероятно, находится подруга Ксении, которая старательно выбирает удачные планы, чтобы показать актрису в выгодном свете.

«Окей, ес! Ну это, новая волна. Это точно. Начинается новая волна», — комментирует голос за кадром. «С сегодняшнего дня она начинается, ца, ца, ца. Дрица-ца», — прыгая и веселясь отвечает Алферова.

Не исключено, что таким образом Ксения анонсирует поклонникам начало нового этапа в жизни