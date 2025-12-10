12-летняя дочка Аллы Пугачевой показала фото из Москвы — прилетела в Россию с мамой?

В Сети бурно обсуждают возможный приезд Аллы Пугачевой в Москву вместе с 12-летней дочкой Лизой Галкиной. Ходят слухи, что Примадонна тайно прилетела в Россию на новогодние каникулы и взяла с собой дочку. А вот сын Гарри, похоже, остался за границей.
Пугачева прилетела в Москву с Лизой
Поводом для обсуждения стало фото, которое Елизавета опубликовала в своем микроблоге. На кадрах дочка Примадонны запечатлела предновогоднюю Москву, пишет kp.ru.
"Самый насыщенный маршрут по московским новогодним локациям", — так Лиза подписала фото.
Лиза Галкина прилетела в Москву. Фото: соцсети героя публикации
Как дети Пугачевой живут за границей
В свое время Примадонна вместе с двойняшками Гарри и Лизой эмигрировала в Израиль. Ради этого детям Аллы Борисовны пришлось бросить элитную подмосковную гимназию. Семейство оставило также замок в деревне Грязь.
Вместе с двойняшками певица обосновалась неподалеку от Тель-Авива. И устроила Лизу и Гарри в школу для "обеспеченных и богатых" к северу от города. Там дети изучали языки и точные науки. Обучение в элитной израильской школе обходилось Примадонне в 3,2 млн рублей в год.
Затем артистка перевезла детей на Кипр. И там нашла для них такую же частную школу. Частые переезды, как считают поклонники, не самым лучшим образом сказываются на адаптации двойняшек. Там более что звездные родители забрали Гарри и Лизу из привычного окружения и у них нет больше богатого замка в деревне Грязь.
Ранее мы писали, что музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл, в какую страну может переехать Пугачева — и это не Болгария. Также недавно Алла Борисовна вышла на прогулку по Лимассолу.
А как вы считаете, могла ли Лиза вместе с Примадонной тайно прилететь в Москву? Пишите в комментариях.
