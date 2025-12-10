12-летняя дочка Аллы Пугачевой показала фото из Москвы — прилетела в Россию с мамой?

Как дети Пугачевой живут за границей

В свое время Примадонна вместе с двойняшками Гарри и Лизой эмигрировала в Израиль. Ради этого детям Аллы Борисовны пришлось бросить элитную подмосковную гимназию. Семейство оставило также замок в деревне Грязь.

Вместе с двойняшками певица обосновалась неподалеку от Тель-Авива. И устроила Лизу и Гарри в школу для "обеспеченных и богатых" к северу от города. Там дети изучали языки и точные науки. Обучение в элитной израильской школе обходилось Примадонне в 3,2 млн рублей в год.

Затем артистка перевезла детей на Кипр. И там нашла для них такую же частную школу. Частые переезды, как считают поклонники, не самым лучшим образом сказываются на адаптации двойняшек. Там более что звездные родители забрали Гарри и Лизу из привычного окружения и у них нет больше богатого замка в деревне Грязь.

