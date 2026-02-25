Звезда шоу "Суперстар!" Ирина Шведова об опыте таксования: "Мне было даже интересно ездить везде, общаться с людьми"

Певица, участница шоу "Суперстар! Битва сезонов" на канале НТВ Ирина Шведова готова к любым поворотам судьбы. Вот и во времена коронавируса, когда концертная деятельность была поставлена на паузу, она села за баранку такси.
Смелость артистки проявляется и в творчестве. Многие пребывали в приятном шоке, когда увидели Ирину в образе роковой женщины в номере на песню Бритни Спирс "Baby, one more time" в проекте канала НТВ.
Подробнее об этом ярком выступлении и других номерах шоу "Суперстар!", дружбе с Алексеем Елистратовым, опыте таксования и знаменитом дедушке Ирина рассказала в интервью Teleprogramma.org.
Ирина Шведова: "Это был своего рода экспромт, но чрезвычайно увлекательная игра"
- Ирина, вы предстали в очень эпатажном образе в номере на песню Бритни Спирс. Как вам вообще дался этот номер?
- Мне было очень интересно, но непросто. Неудобны были и костюм, и прическа, а декорации я увидела только за день до съемки. То есть это был своего рода экспромт, импровизация, но чрезвычайно увлекательная игра.
- А кто выбирал тему этого выступления?
- Бритни Спирс мы выбрали всей командой. Эту песню мы утвердили, потому что она мне нравилась всегда. Но мне было сложно управиться и с английским языком, и с этим образом.
Знаете, это было такое провокационное выступление, легкий эпатаж. Ну почему бы и нет? Это можно воспринимать как анекдот или как спектакль.
- А самой вам близок образ роковой женщины?
- Конечно же, нет. А на сцене интересно сыграть любой характер. Ведь тема программы называлась "ДРУГОЙ Я" - вот я и была другой.
Ирина Шведова в образе Бритни Спирс. Фото: телеканал НТВ
- В первом выпуске "Суперстара!" артисты исполняли свои хиты. Почему вы спели "Странницу", а не "Америку-разлучницу", по которой вас чаще всего узнают?
- "Америка" уже звучала в том сезоне, где я победила. Она уже была у нас в проекте.
Мы рассматривали еще одну мою очень известную песню Игоря Демарина, "Белый вальс". Но остановились на этой. И не прогадали. Номер всем очень понравился.
- Возникали ли сложности с номером на песню "Хуторянка" Софии Ротару?
- Сложностей не было, потому что я до 23 лет занималась танцами и легко вписалась в хореографию номер с балетом. Народные движения, хорошо знакомые с юности, помогли создать образ любимой песни.
Вроде бы ничего особенного там не было, если не считать фразы в стиле "рэп", прозвучавшего в виде шутки, но мне кажется, нежный образ удался.
Я как раз хотела подчеркнуть, что мода быстро проходит, а традиционные вещи остаются с нами.
- А пересекались ли вообще с Софией Ротару?
- Да вы знаете, и в советские времена, и в 90-е годы я участвовала в стольких фестивалях и сборных концертах, что мы частенько выходили на одну сцену, но никогда не общались. Мы с ней ходили разными дорожками.
Ирина Шведова в номере на песню "Хуторянка". Фото: телеканал НТВ
Ирина Шведова об Алексее Елистратове: "И с тех пор мы стали переписываться, поддерживать друг друга"
- С кем из участников нынешнего сезона "Суперстар!" вы подружились?
- С Жаном Милимеровым мы пели дуэтом, когда он принимал участие в своем сезоне, и с тех пор у нас теплые отношения. С Ксенией Георгиади мы частенько пересекаемся на концертах и давно дружим. Но совершенным открытием для меня была Настя Макаревич. Ее талант и личность мне очень по душе.
С Алексеем Глызиным и Виктором Салтыковым мы раньше пересекались на сценических площадках, но знакомство было шапочным.
Ну а в ситуации, когда мы постоянно находились вместе на съемках, у нас возникла симпатия, дружественное общение, и мы договорились, что будем встречаться.
- Я знаю, что вы дружите с Алексеем Елистратовым, который тоже в прошлом году участвовал в проекте "ВИА Суперстар!" на канале НТВ. С чего началась ваша дружба?
- Мы познакомились в Питере, нас познакомил Юрий Титов. У нас была очень красивая совместная поездка на телеинтервью "Звездное дежавю" с Петром Пиотровским.
А потом я пришла к Алексею на концерт. И с тех пор мы стали переписываться, поддерживать друг друга.
Когда в качестве солиста группы RevoльveRS в прошлом сезоне Алеша выступал в "ВИА Суперстар!" я писала ему, какие у него прекрасные были выступления. А в декабре побывала на его поэтическом вечере. Он замечательный артист!
- А приходили ли к Алексею на концерт 21 февраля?
- Нет. Я готовилась к мероприятию – концерту ко Дню защитника отечества в Подольске, где выступала в качестве режиссера, сценариста и организатора. Ну и, само собой, певицы.
Ирина Шведова и Алексей Елистратов. Фото: предоставлено певицей
Ирина Шведова: "Дед не любил вспоминать о войне"
- Вы уже стали победителем одного из сезонов шоу "Суперстар!". Повысился ли после этого интерес к вам?
- Интерес-то проявился сразу, но пандемия помешала гастролировать тогда, потому что были ограничения по наполняемости залов – 50 %.
Коронавирус, конечно, притормозил нашу артистическую деятельность. А сейчас, надеюсь, нам ничего не помешает подхватить эту эфирную волну.
- Я знаю, что во время пандемии вы пошли таксовать. Как решились на такой шаг? Все-таки вы известная певица…
- Некуда было деваться. Любой труд почетен и уважаем – так меня воспитали родители. И я подумала, что раз уж возникли такие обстоятельства, нужно как-то к ним приспособиться, пережить их.
Ну вот, пережили и дальше пошли. Мне было даже интересно колесить по дорогам и общаться с людьми в то время - наперекор всем ограничениям!
- А можете ли вспомнить какой-то интересный случай во время поездки?
- Кое-кто меня узнал. Пришлось автографы давать… Говорят, люди узнают меня по голосу. Но это были два-три человека.
А остальным и в голову не приходит, что певица может быть за рулем такси. Может, кто-то и признал, но тактично не сказал об этом.
- А помните свою первую поездку? Отправлялись ли таксовать с тяжелым сердцем или наоборот?
- Я очень обрадовалась, что есть возможность заработать и не висеть ни у кого на шее, не дай Бог у своих детей, и ни у кого помощи не просить. Свобода и независимость – это важные обстоятельства жизни.
- Вы упомянули детей. А ваша старшая дочь пошла по вашим стопам?
- Нет. Хотя Надюша хорошо поет и могла бы быть прекрасной артисткой. Но она выбрала другую профессию - преподаватель английского.
- Я знаю, что ваш дедушка был личным водителем маршала Рокоссовского. Вы успели его застать?
- Когда мы жили вместе с бабушкой и дедушкой, он воспитывал меня некоторое время. Но он не любил рассказывать о войне.
Мы все сталкиваемся с таким феноменом: люди, прошедшие войну, не любят о ней вспоминать. Таким был и мой дедуля - Станислав Томашевский.
Дед Ирины Шведовой Станислав Томашевский. Фото: предоставлено певицей
Помню, я спрашивала его: "Что было самое страшное на войне?" А он отвечал: "Самое страшное - это когда на тебя танки прут". И вот это его воспоминание четко засело у меня в голове.
Я иногда говорила: "Дедушка, ты возьми тетрадочку, запиши, что вспомнишь". Но он не вспоминать, ни писать не любил. Но зато оставил свой автограф на рейхстаге в Берлине.
Потом, уже в мирное время, дедушка водил рейсовый гражданский автобус.
А совсем недавно открылись новые архивы, и я узнала, что после Сталинградской битвы Рокоссовскому достался трофейный автомобиль фельдмаршала Паулюса – австрийский бронированный джип. Там даже марка его написана - "Штайер - 1500А".
Ну а кто за рулем был? Естественно, мой дед. Но он никогда об этом не рассказывал.
- Каковы ваши творческие планы? Что у вас сейчас в приоритете?
- В приоритете – концертная работа, гастрольные поездки, сочинение музыки, запись новых песен, иногда работа с детьми. Я сотрудничаю с Детским театром Эстрады, с хором Саши Колчака, с Подольским Театром-студией "Синяя птица".
Мне кажется, что важно передать детям опыт. Что, как говорится, посеешь, то и пожнешь.
А вы болеете за Ирину Шведову в шоу "Суперстар! Битва сезонов!"? Делитесь в комментариях!
