Звезда шоу "Суперстар!" Ирина Шведова об опыте таксования: "Мне было даже интересно ездить везде, общаться с людьми"

Певица, участница шоу "Суперстар! Битва сезонов" на канале НТВ Ирина Шведова готова к любым поворотам судьбы. Вот и во времена коронавируса, когда концертная деятельность была поставлена на паузу, она села за баранку такси.

Смелость артистки проявляется и в творчестве. Многие пребывали в приятном шоке, когда увидели Ирину в образе роковой женщины в номере на песню Бритни Спирс "Baby, one more time" в проекте канала НТВ.

Подробнее об этом ярком выступлении и других номерах шоу "Суперстар!", дружбе с Алексеем Елистратовым, опыте таксования и знаменитом дедушке Ирина рассказала в интервью Teleprogramma.org.

Ирина Шведова: "Это был своего рода экспромт, но чрезвычайно увлекательная игра"

- Ирина, вы предстали в очень эпатажном образе в номере на песню Бритни Спирс. Как вам вообще дался этот номер?

- Мне было очень интересно, но непросто. Неудобны были и костюм, и прическа, а декорации я увидела только за день до съемки. То есть это был своего рода экспромт, импровизация, но чрезвычайно увлекательная игра.

- А кто выбирал тему этого выступления?

- Бритни Спирс мы выбрали всей командой. Эту песню мы утвердили, потому что она мне нравилась всегда. Но мне было сложно управиться и с английским языком, и с этим образом.

Знаете, это было такое провокационное выступление, легкий эпатаж. Ну почему бы и нет? Это можно воспринимать как анекдот или как спектакль.

- А самой вам близок образ роковой женщины?

- Конечно же, нет. А на сцене интересно сыграть любой характер. Ведь тема программы называлась "ДРУГОЙ Я" - вот я и была другой.