Шура: "Алла Пугачева первая сказала мне, чтобы я надел штаны и вставил зубы"

На канале НТВ продолжается показ шоу "Суперстар! Битва сезонов". Одним из самых пронзительных выступлений стал номер Шуры на песню Ирины Дубцовой "О нем".
Эту композицию Александр Медведев (настоящее имя Шуры) исполнил от имени мужчины, который рассказывает историю женщины. Той, которая готова и подняться в небо за любимым человеком, и упасть за ним в пропасть.
А Teleprogramma.org Шура рассказал о дружбе на проекте "Суперстар! Битва сезонов", отношении к Алле Пугачевой и любимых праздниках.
Шура: "Я был в полуженском образе и меня в нем увидели полицейские"
- Пять лет назад вы стали победителем шоу "Суперстар". И в интервью "Вечерней Москве" сказали, что намерены только побеждать. Сейчас у вас такой же настрой?
- Я был счастлив, что меня снова позвали в "Суперстар!" и очень ждал начала съемок. Если артист говорит, что для него не важна победа, он лукавит.
Зачем участвовать в шоу, если не мечтать о победе? Зачем это было бы всем надо, если не думать, что мы все победим? Каждый идет за первым местом, в том числе и я.
- С кем из участников нынешней "Битвы сезонов" вы подружились?
- А я ни с кем и не ругался. Дружу со всеми по мере возможности.
Я очень экспрессивный человек, ко мне можно относиться по-разному. Но я такой, какой есть. Мы в очень теплых отношениях с Настей Макаревич, Жаном Милимеровым, очень нравится творчество Виктора Салтыкова.
- В первом выпуске программы вы исполнили свой хит "Твори добро". А сами считаете себя добрым человеком?
- Нет. Я творческий человек и очень подвержен любым внешним воздействиям. Если я не в настроении, могу и послать, и сильно оскорбить.
Спасибо моему коллективу, что они не обращают на это внимания, и мы вместе растем и достигли всего того, что имеем сейчас. Если я говорю что-то грубое, это не значит, что я так правда думаю, и всегда искренне прошу прощения.
Администратор Шуры: - А я вот дружу с Сашей 15 лет и скажу, что он очень добрый. Просто может быть не в настроении, поэтому рычит. Самые лучшие подарки у меня – это всегда от него.
- В недавнем выпуске "Битвы сезонов" показали мультик, в основу которого легла история из вашей жизни – о том, как вас по ошибке отвезли в полицейский участок. А в машине вместе с вами ехали бомжи: три женщины и мужчина. Потом стражи порядка вас отпустили… И с тех пор вы дружите, по собственному выражению, с бомжами и ментами…Что это вообще за история?
- Это было в 1998 году на 8 марта. Я отмечал со своими девчонками этот праздник, был в полуженском образе, и меня в нем увидели полицейские. Из-за грима не узнали меня, а я сказал им: "А сегодня я звезда!". На что полицейские ответили: "Женщина, сегодня все звезды. Сегодня 8 марта". И забрали меня в участок.
На месте задержанные бомжи воскликнули: "Так это же Шура", – и принялись петь мои песни. Тогда меня отпустили. С тех пор, если меня останавливают полицейские на дороге, всегда приветствуют и с удовольствием фотографируются!
Шура. Фото: телеканал НТВ
Шура: "Я готовлю замечательно, но невкусно"
- Первое воскресенье марта Алла Пугачева обычно объявляла весну. Вот у вас есть ощущение, что ее нам не хватает?
- Я бесконечно уважаю Аллу Борисовну и ее талант. Она всегда ко мне очень хорошо относилась и вдохновляла меня, я об этом помню и никогда не забуду. Кстати, именно Алла Пугачева первая сказала мне, чтобы я "надел штаны и вставил зубы".
-Недавно отмечался День Святого Валентина. Как вы относитесь к этому празднику?
- Господи, никак. (Долго смеется). Он не нами был придуман, не нашей религией. Что Хеллоуин, что вот этот…
У нас есть такие праздники, как Крещение, Масленица. Вот это гулять будем!
- А блины печь умеете?
- Дусенька, я потом, когда в себя приду после съемок в этом грандиозном проекте, отосплюсь, приглашу тебя к себе на блины. Я готовлю замечательно, но невкусно (Смеется).
- А какие у вас вообще любимые праздники?
- Новый год.
Шура. Фото: телеканал НТВ
- Но оливье-то готовите?
- Ну, конечно, ты что, миленькая? Не дай Бог забыть зеленый горошек! Это просто смерть, блин!
Горошек же в салат кладут в последнюю очередь, перед самой подачей. Вспоминаю детство: уже куранты должны скоро пробить, и вдруг мама понимает, что у нас нет зеленого горошка. Но фиг ты его купишь ночью.
А готовить меня учила бабушка. Но сейчас, конечно, чащу покупаю готовую еду.
- Но все-таки вернемся к 14 февраля. Что для вас значит любовь?
- К моему коллективу и к моей собаке. Вот такая у меня сейчас любовь в мои 50 лет. А индивидуальной любви у меня нет.
Я очень уважаю свой коллектив. А главное его правило – чтобы все были сыты. И пока у меня всех не накормят, я не выйду на саундчек, на сцену.
Любовь к собаке, любовь к коллективу, забота! Вот так! В 50 лет уже надо о ком-то заботиться! Немножко о себе и не забывая обо всех вокруг!
Несмотря на то, что у меня нет собственных детей, Господь подарил мне прекрасных крестниц, которых я воспитываю больше 19 лет. Они мои счастье и отрада! Я очень люблю детей!
- А за что, на ваш взгляд, вас любит простой народ? Вот вы же упоминали полицейских и бомжей…
- Мне сложно говорить за других, но, наверное, с годами я помудрел и понял, что весь этот пафос и гламур никому не нужен, и люди любят за простоту, душевность и честность. Какой я в жизни, такой же и на сцене. Я ничего не играю. Народ это чувствует.
Когда я выхожу на сцену, я не строю из себя звезду. Мы просто вместе со зрителями собираемся отдохнуть, расслабиться, получить удовольствие. Я могу рассказывать им истории, позвать кого-то на сцену, обнять, поцеловать.
А уж судить мое творчество не мне. Но пою я только о том, что чувствую. Может быть, поэтому песни получаются такие душевные и откровенные.
Я такой, какой я есть. Но то, что любят, слава Богу! И я всех люблю!
А вы болеете за Шуру на проекте "Суперстар! Битва сезонов"? Делитесь в комментариях!