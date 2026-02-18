Шура: "Алла Пугачева первая сказала мне, чтобы я надел штаны и вставил зубы"

На канале НТВ продолжается показ шоу "Суперстар! Битва сезонов". Одним из самых пронзительных выступлений стал номер Шуры на песню Ирины Дубцовой "О нем".

Эту композицию Александр Медведев (настоящее имя Шуры) исполнил от имени мужчины, который рассказывает историю женщины. Той, которая готова и подняться в небо за любимым человеком, и упасть за ним в пропасть.

А Teleprogramma.org Шура рассказал о дружбе на проекте "Суперстар! Битва сезонов", отношении к Алле Пугачевой и любимых праздниках.

Шура: "Я был в полуженском образе и меня в нем увидели полицейские"

- Пять лет назад вы стали победителем шоу "Суперстар". И в интервью "Вечерней Москве" сказали, что намерены только побеждать. Сейчас у вас такой же настрой?

- Я был счастлив, что меня снова позвали в "Суперстар!" и очень ждал начала съемок. Если артист говорит, что для него не важна победа, он лукавит.

Зачем участвовать в шоу, если не мечтать о победе? Зачем это было бы всем надо, если не думать, что мы все победим? Каждый идет за первым местом, в том числе и я.

- С кем из участников нынешней "Битвы сезонов" вы подружились?

- А я ни с кем и не ругался. Дружу со всеми по мере возможности.

Я очень экспрессивный человек, ко мне можно относиться по-разному. Но я такой, какой есть. Мы в очень теплых отношениях с Настей Макаревич, Жаном Милимеровым, очень нравится творчество Виктора Салтыкова.

- В первом выпуске программы вы исполнили свой хит "Твори добро". А сами считаете себя добрым человеком?

- Нет. Я творческий человек и очень подвержен любым внешним воздействиям. Если я не в настроении, могу и послать, и сильно оскорбить.

Спасибо моему коллективу, что они не обращают на это внимания, и мы вместе растем и достигли всего того, что имеем сейчас. Если я говорю что-то грубое, это не значит, что я так правда думаю, и всегда искренне прошу прощения.

Администратор Шуры: - А я вот дружу с Сашей 15 лет и скажу, что он очень добрый. Просто может быть не в настроении, поэтому рычит. Самые лучшие подарки у меня – это всегда от него.

- В недавнем выпуске "Битвы сезонов" показали мультик, в основу которого легла история из вашей жизни – о том, как вас по ошибке отвезли в полицейский участок. А в машине вместе с вами ехали бомжи: три женщины и мужчина. Потом стражи порядка вас отпустили… И с тех пор вы дружите, по собственному выражению, с бомжами и ментами…Что это вообще за история?

- Это было в 1998 году на 8 марта. Я отмечал со своими девчонками этот праздник, был в полуженском образе, и меня в нем увидели полицейские. Из-за грима не узнали меня, а я сказал им: "А сегодня я звезда!". На что полицейские ответили: "Женщина, сегодня все звезды. Сегодня 8 марта". И забрали меня в участок.

На месте задержанные бомжи воскликнули: "Так это же Шура", – и принялись петь мои песни. Тогда меня отпустили. С тех пор, если меня останавливают полицейские на дороге, всегда приветствуют и с удовольствием фотографируются!