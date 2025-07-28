Жена Костюшкина — об идее заменить животных в цирке на голограммы: "Это какая-то ерунда"

Юлия Костюшкина в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала инициативу ввести в цирк голограммы вместо животных. Ранее эту идею одобрила звезда сериалов Наталья Рудова.
Также на эту тему высказалась в беседе с нашим корреспондентом и балерина Анастасия Волочкова. В отличие от актрисы из сериала "Татьянин день", бывшая прима-балерина Большого театра посчитала голограммы в цирке неуместной затеей.
А вот, что на эту тему думает жена экс-солиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина — Юлия. Она солидарна с Волочковой. И считает, что голограммы никогда не заменят настоящего шоу в цирке.
Это какая-то ерунда. Если уж и убирать животных из цирка, то тогда уже никаких голограмм не запускать. Тут либо животные остаются в цирке, либо не остаются. Для меня цирк без животных, это не цирк. По крайней мере, наш советский, российский.
И как человек, который был за кулисами наших московских цирков, могу сказать, что к животным относятся лучше, чем люди к людям. О какой жестокости разговор?
Есть шапито, вот их бы я ограничила. В таких цирках могут, возможно, жестоко обращаться. В московских цирках об этом не может быть и речи. Нужно следить за странными зверинцами, это другая история. Речь идет о частном бизнесе. По животным видно, как к ним относятся.
Плохо кормят или плохо содержат. Шапито же тоже бывают разными. Крупные организации заботятся о своих питомцах. Их лечат, кормят и заботятся. У меня вопрос к частным местечковым лавочкам, зверинцам. Тут нужно взять это на контроль", — отметила Юлия Костюшкина.
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