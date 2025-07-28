Жена Костюшкина — об идее заменить животных в цирке на голограммы: "Это какая-то ерунда"

Юлия Костюшкина в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала инициативу ввести в цирк голограммы вместо животных. Ранее эту идею одобрила звезда сериалов Наталья Рудова.

Также на эту тему высказалась в беседе с нашим корреспондентом и балерина Анастасия Волочкова. В отличие от актрисы из сериала "Татьянин день", бывшая прима-балерина Большого театра посчитала голограммы в цирке неуместной затеей.

А вот, что на эту тему думает жена экс-солиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина — Юлия. Она солидарна с Волочковой. И считает, что голограммы никогда не заменят настоящего шоу в цирке.