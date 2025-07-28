Рудова поддержала идею заменить животных в цирках на голограммы

Наталья Рудова высказалась на тему замены животных в цирках на голограммы. Актриса считает такую идею вполне жизнеспособной и оправданной.
Звезда сериалов даже вступила в дебаты со своими подписчиками в stories микроблога. Рудова не смогла оставить без внимания комментарий одной из поклонниц.
"Вы действительно считаете, что в престижных цирках обижают животных?" — спросила у Натальи ее подписчица.
Смолчать Рудова не смогла: "А в престижных цирках животные по доброй воле исполняют команды, а не потому что их бьют? Что за тупизм". Актриса не смогла сдержать горечи и удивления, читая комментарии в своем микроблоге.
Кстати, такие шоу без жестокости, к примеру, уже практикуются в Германии. Наталья дала понять, что она в шоке от людей, которые не понимают, как устроен процесс дрессировки животных. Пусть даже и в престижных цирках. Она посоветовала своим подписчикам снять розовые очки.
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