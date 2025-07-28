Волочкова — Рудовой после ее слов о замене животных в цирке на голограммы: "Не знаю, кто такая"

Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала инициативу заменить животных в цирке на голограммы. С подобной идеей выступила звезда сериалов Наталья Рудова. Бывшая прима-балерина Большого театра дала понять, что не знает, чем знаменита данная персона.

Кроме того, Волочкова заверила, что давно дружна с Аскольдом и Эдгардом Запашными. И считает их работу филигранной. А их взаимодействие с животными на арене цирка просто потрясающим. Балерина не может себе представить, чтобы дрессировщики выступали с голограммой.

"Я дружу с братьями Запашными — с Аскольдом и Эдгардом. Их животные как артисты. Они, знаете, и накормлены, и напоены, и с ними репетируют. Я не знаю, кто такая эта Наталья Рудова. Имеет ли она какое-то отношение к цирку? Но как можно заменить животных на какую-то голограмму? Я вот этого не представляю себе. Как это может быть? Но, знаете, может, мы дойдем до того, что и балет будет без артистов на сцене. И будет голограмма? И не надо будет трудиться каждый день над собой, работать и репетировать. Честно говоря, мне кажется, это какой-то бред. Кстати, мое шоу "Одержимость" покажут 10 сентября на большом экране в кинотеатре "Октябрь". Это станцованный месяц назад спектакль. И там видна настоящая работа. Сегодня такой мир, когда всюду искусственный интеллект, что только не творят вообще. Но в этом нет настоящего. Это все нарисовано. А мне кажется, что ценность имеет только настоящее искусство", — отметила Волочкова.

Ранее мы писали, что Рудова поддержала идею заменить животных в цирках на голограммы. Подробности тут. Кроме того, Запашный раскрыл правду о пиар-романе с Темниковой: "На меня надавили, могли задушить, если не соглашусь".