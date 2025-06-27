Юрий Лоза о Филиппе Киркорове: "Хотите приводить себя в порядок — не через хирургию"

Филипп Киркоров продолжает оставаться в эпицентре зрительского интереса. На этот раз певец попал в объектив внимания телеграм-канала
Представители ресурса увидели артиста на 35-летии Анны Asti. Они намекают на то, что Филипп Бедросович находится не в лучшей своей форме.
Из-за чего пошатнулось здоровье Филиппа Киркорова
Многие предполагают, что это последствия ожогов, полученных на концерте в Санкт-Петербурге. Во время выступления у Киркорова загорелся рукав куртки. Тем не менее, артист доработал концерт до финала.
Но вскоре после этого певец отменил все выступления и вплотную занялся лечением.
Недавно артист провел свадьбу в Ташкенте. И подписчики в комментариях обратили внимание на то, что его рука выглядела почерневшей.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Юрий Лоза: "Не надо ходить по хирургам"
У певца Юрия Лозы есть свое мнение по поводу состояния здоровья Филиппа Киркорова. Он поделился им с нашим изданием.
"Организм на это должен как-то отреагировать. Я не удивлюсь никаким сведениям. Но я не знаю ничего, — отметил Юрий Лоза.
Он же афишировал то, что с собой что-то делал. Что-то убирал, добавлял, ложился под нож. Не бывает идеальных железных организмов, которые бы переносили вмешательства без реакции".
— А по официальной версии, дело в последствиях ожогов…
— Ну вот смотрите. Если вы срезаете живот, то убираете жировые клетки. Их у человека определенное количество. Живот — это лишняя вода в тех же самых клетках, лишний жир. Уберите этот жир — и все! А клетки должны остаться на месте.
Понимаете, природу не обманешь. Если она создала организм с определенным количеством ингредиентов, клеток, то убирать их не стоит.
Если вы хотите приводить себя в порядок, то не через хирургию. А через образ жизни, много не ешьте, поддерживайте физическую форму.
Если вы хотите кубики на животе, то их надо делать не у хирурга, а в спортзале. Надо заниматься спортом, прыгать, бегать, скакать. Это же элементарно.
Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин / "КП"
А что с Киркоровым, я понятия не имею. Может, съел что-то не то, может, перетрудился. Мне никто ничего не докладывал.
А общее мнение таково, ребята. Не надо ходить по хирургам!
Есть замечательный комплекс упражнений от актрисы Джейн Фонды. Она разработала целую программу, как поддерживать себя в хорошей физической форме. Называлась она аэробикой.
Вот и занимайтесь ей, больше движения! И будете выглядеть как Джейн Фонда в 60–70 лет — идеально! Просто любо-дорого посмотреть!
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