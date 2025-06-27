Юрий Лоза о Филиппе Киркорове: "Хотите приводить себя в порядок — не через хирургию"

Филипп Киркоров продолжает оставаться в эпицентре зрительского интереса. На этот раз певец попал в объектив внимания телеграм-канала "Только никому" .

Представители ресурса увидели артиста на 35-летии Анны Asti. Они намекают на то, что Филипп Бедросович находится не в лучшей своей форме.

Из-за чего пошатнулось здоровье Филиппа Киркорова

Многие предполагают, что это последствия ожогов, полученных на концерте в Санкт-Петербурге. Во время выступления у Киркорова загорелся рукав куртки. Тем не менее, артист доработал концерт до финала.

Но вскоре после этого певец отменил все выступления и вплотную занялся лечением.

Недавно артист провел свадьбу в Ташкенте. И подписчики в комментариях обратили внимание на то, что его рука выглядела почерневшей.