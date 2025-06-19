Алена Кравец о состоянии Филиппа Киркорова: "Там все серьезно"

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Алена предположила, почему у поп-короля почернела рука. Также она развеяла слухи вокруг имени пластического хирурга Тимура Хайдарова. По словам Кравец, певец ему всецело доверяет.

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Поклонники Филиппа Киркорова снова обеспокоены не на шутку. Недавно он вел свадьбу в Ташкенте в компании своих коллег — ведущих Ивана Урганта и Ксении Собчак. Они были рады видеть артиста после долгой разлуки.

Почерневшая рука Филиппа Киркорова

Но пользователи Интернета обратили внимание на совместный сделанный снимок. На нем рука Филиппа Бедросовича как будто бы выглядит почерневшей.

В апреле на своем питерском выступлении с элементами пиротехники Филипп Киркоров получил ожог. Однако он продолжил концерт, несмотря на боль.

Но последствия не заставили себя ждать. Певец на некоторое время поставил свою гастрольную жизнь на паузу и обратился в больницу.

Что говорит его представитель

"В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения, — рассказала "КП" представитель певца Екатерина Успенская.

— Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение".

Алена Кравец: "Нам не говорят правду"

Своим мнением по поводу здоровья Филиппа Киркорова с нашим изданием поделилась певица и актриса Алена Кравец.

Алена Кравец. Фото: из личного архива Алены Кравец

"Я, как и все, видела запись концерта в Питере, когда он получил ожог руки. Но, как слышала от врачей, там все серьезно, — отметила Алена.

— Сразу после того выступления к Филиппу за кулисами приехала скорая, но сказали, что ничего страшного. Через день у него была презентация клипа в Москве.

А потом певцу стало резко хуже. Я думаю, там дело не только и не столько в ожоге... Нам не говорят всю правду".

— Видели ли вы фото Филиппа Бедросовича с узбекской свадьбы, где у него почерневшая рука?

— Да, конечно. Это страшно. Я думаю, это из-за диабета. И мне жаль, что у него отменился тур по югу России, по курортам. Я собиралась поехать. Дай бог, чтобы к "Новой волне" в августе оправился.

— Сейчас еще распространяется много сплетен, что это последствия пластики в клинике Тимура Хайдарова.

— Нет. Это все — из-за диабета и других болячек Филиппа, которые сейчас всплыли. Хайдарову он верит всецело. И, как я знаю, с имплантами все в порядке. Они не лопнули, как писала пресса.

Справка

Филипп Бедросович Киркоров — советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Родился 30 апреля 1967 года в Варне (Болгария) в семье певца Бедроса Киркорова и цирковой артистки Виктории.

Известен по хитам "Зайка моя", "Снег", "Единственная моя" и многим другим шлягерам.

С 1994 по 2005 год был женат на Алле Пугачевой. Филипп Бедросович воспитывает двух детей-подростков — Аллу-Викторию и Мартина. Они появились на свет от суррогатной матери.

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