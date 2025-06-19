Алена Кравец о состоянии Филиппа Киркорова: "Там все серьезно"

Поклонники Филиппа Киркорова снова обеспокоены не на шутку. Недавно он вел свадьбу в Ташкенте в компании своих коллег — ведущих Ивана Урганта и Ксении Собчак. Они были рады видеть артиста после долгой разлуки.

Почерневшая рука Филиппа Киркорова

Но пользователи Интернета обратили внимание на совместный сделанный снимок. На нем рука Филиппа Бедросовича как будто бы выглядит почерневшей.

В апреле на своем питерском выступлении с элементами пиротехники Филипп Киркоров получил ожог. Однако он продолжил концерт, несмотря на боль.

Но последствия не заставили себя ждать. Певец на некоторое время поставил свою гастрольную жизнь на паузу и обратился в больницу.

Что говорит его представитель

"В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения, — рассказала "КП" представитель певца Екатерина Успенская. — Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение".

Алена Кравец: "Нам не говорят правду"

Своим мнением по поводу здоровья Филиппа Киркорова с нашим изданием поделилась певица и актриса Алена Кравец.