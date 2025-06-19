Алена Кравец о состоянии Филиппа Киркорова: "Там все серьезно"

Но пользователи Интернета обратили внимание на совместный сделанный снимок. На нем рука Филиппа Бедросовича как будто бы выглядит почерневшей.
В апреле на своем питерском выступлении с элементами пиротехники Филипп Киркоров получил ожог. Однако он продолжил концерт, несмотря на боль.
Но последствия не заставили себя ждать. Певец на некоторое время поставил свою гастрольную жизнь на паузу и обратился в больницу.
Что говорит его представитель
"В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения, — рассказала "КП" представитель певца Екатерина Успенская.
— Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение".
Алена Кравец: "Нам не говорят правду"
Своим мнением по поводу здоровья Филиппа Киркорова с нашим изданием поделилась певица и актриса Алена Кравец.
Алена Кравец. Фото: из личного архива Алены Кравец
"Я, как и все, видела запись концерта в Питере, когда он получил ожог руки. Но, как слышала от врачей, там все серьезно, — отметила Алена.
— Сразу после того выступления к Филиппу за кулисами приехала скорая, но сказали, что ничего страшного. Через день у него была презентация клипа в Москве.
А потом певцу стало резко хуже. Я думаю, там дело не только и не столько в ожоге... Нам не говорят всю правду".
— Видели ли вы фото Филиппа Бедросовича с узбекской свадьбы, где у него почерневшая рука?
— Да, конечно. Это страшно. Я думаю, это из-за диабета. И мне жаль, что у него отменился тур по югу России, по курортам. Я собиралась поехать. Дай бог, чтобы к "Новой волне" в августе оправился.
— Сейчас еще распространяется много сплетен, что это последствия пластики в клинике Тимура Хайдарова.
— Нет. Это все — из-за диабета и других болячек Филиппа, которые сейчас всплыли. Хайдарову он верит всецело. И, как я знаю, с имплантами все в порядке. Они не лопнули, как писала пресса.
Справка
Филипп Бедросович Киркоров — советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Родился 30 апреля 1967 года в Варне (Болгария) в семье певца Бедроса Киркорова и цирковой артистки Виктории.
Известен по хитам "Зайка моя", "Снег", "Единственная моя" и многим другим шлягерам.
С 1994 по 2005 год был женат на Алле Пугачевой. Филипп Бедросович воспитывает двух детей-подростков — Аллу-Викторию и Мартина. Они появились на свет от суррогатной матери.