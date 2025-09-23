Волочкова примирилась с дочкой спустя месяц молчания: "Передам подарок, когда она ко мне приедет"

Анастасия Волочкова в интервью сайту Teleprogramma.org призналась, что поздравила единственную дочку Ариадну с днем рождения. Наследнице бывшей примы-балерины Большого театра исполнилось двадцать лет. Несмотря на юный возраст, дочка Волочковой уже успела выйти замуж.

Волочкова помирилась с дочкой Ариадной

Анастасия, кажется, сумела найти подход к дочери. Сначала балерина говорила, что та заблокировала ее номер и не отвечает на звонки. Также якобы сделала и мама артистки Тамара Владимировна.

"Я поздравила Ариадну, конечно же, с днем рождения. Она живет в Санкт-Петербурге со своим мужем Никитой Григоряном. И они отмечают день рождения Ариши вместе. Вообще, они сейчас живут своей очень закрытой личной жизнью. Это взрослые уже люди. И подарок дочери ей передам при встрече, когда она ко мне приедет. Она живет в Питере, поступила в филиал Высшей школы экономики. И когда она приедет ко мне в Москву, мы обязательно увидимся и я ее поздравлю. У нас такая традиция. Я купила ей такой священный, драгоценный подарок. Они пока с мужем отмечают. Вообще проводят все время вместе. Общаемся вот так. Я со своей мамой тоже живу на два города", — отметила Волочкова.

Чем дочка обидела Волочкову

Балерину задело то, что дочка не позвала ее на свою свадьбу в загородный клуб. Зато на праздник тайно приехала из Санкт-Петербурга бабушка Ариши. Она также не стала рассказывать Анастасии, что собирается посетить это торжество. Вторую свадьбу для Ариадны и Никиты Григоряна оплатил отец невесты, бизнесмен Игорь Вдовин. На празднике также была и мачеха Ариадны — телеведущая Елена Николаева.