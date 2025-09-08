Волочкова объяснила, почему начала играть в футбол: "Приятно находиться в компании красивых мужчин"

Кто обидел Анастасию Волочкову?

Анастасии Волочковой удалось даже ударить по воротам соперника. Но гол забить не получилось. Балерина была раздосадована, ведь вратарь 'Титана' мог бы и поддаться красивой женщине.

"Если честно, многие люди сказали, что вратарь мог бы взять и поддаться. Не поймать этот мяч. Я же забивала, я попадала уже в эти ворота…" — высказалась Волочкова.

И все же у Анастасии больше позитивных впечатлений от матча. Она успела подружиться с ребятами из команды и их тренером. Ей в их обществе было хорошо!

"Да, мне всегда приятно находиться в компании красивых мужчин. Ребята меня так тепло приняли. Я люблю молодую энергию и красоту. Вчера мне было хорошо", — заключила Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова — одна из самых заметных персон

Балерина Волочкова сегодня — одна из самых ярких звезд. События из ее жизни моментально попадают в новости. А высказывания звезды цитируют все СМИ.

На днях балерина возмущалась тому, что ее периодически обвиняют в алкоголизме. Она же пьет исключительно дорогое просекко с клубникой. Кроме этого, Волочкова вмешивалась в конфликт Шаляпина и Гузеевой.

Не так давно вся страна обсуждала свадьбу дочери Анастасии Волочковой, Ариадны. У девушки было два торжества. Свадьбу в Санкт-Петербурге Ариадне устраивала мама, а в Москве — отец, Игорь Вдовин, и мачеха, телеведущая Елена Николаева.