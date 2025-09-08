Волочкова объяснила, почему начала играть в футбол: "Приятно находиться в компании красивых мужчин"

49-летняя балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org рассказала о своем дебюте в футболе. На поле она вышла под номером 10. Как у Месси!
Анастасия Волочкова готовится стать футболисткой?
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org рассказала, что ей предложили выйти на поле в команде Ars. Сражалась она против соперников, команды под названием 'Титан'. Для Волочковой игра в футбол в мужской команде стала дебютом.
"Вчера у меня был такой очень неожиданный эксперимент, попробовала себя в новом амплуа — футболистки. Никогда в жизни не играла в футбол. Меня пригласили.
Дали мне форму, но я ее под себя усовершенствовала: шортики сделала короткими. Мне было очень волнительно. Я участвовала в команде Ars, и мне было важно не подвести ребят. Я не могу быстро бегать, берегу суставы. Нужно было еще гол забить!" — поделилась Анастасия Волочкова с Teleprogramma.org.
Анастасия Волочкова с другими футболистами. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Кто обидел Анастасию Волочкову?
Анастасии Волочковой удалось даже ударить по воротам соперника. Но гол забить не получилось. Балерина была раздосадована, ведь вратарь 'Титана' мог бы и поддаться красивой женщине.
"Если честно, многие люди сказали, что вратарь мог бы взять и поддаться. Не поймать этот мяч. Я же забивала, я попадала уже в эти ворота…" — высказалась Волочкова.
И все же у Анастасии больше позитивных впечатлений от матча. Она успела подружиться с ребятами из команды и их тренером. Ей в их обществе было хорошо!
"Да, мне всегда приятно находиться в компании красивых мужчин. Ребята меня так тепло приняли. Я люблю молодую энергию и красоту. Вчера мне было хорошо", — заключила Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова — одна из самых заметных персон
Балерина Волочкова сегодня — одна из самых ярких звезд. События из ее жизни моментально попадают в новости. А высказывания звезды цитируют все СМИ.
На днях балерина возмущалась тому, что ее периодически обвиняют в алкоголизме. Она же пьет исключительно дорогое просекко с клубникой. Кроме этого, Волочкова вмешивалась в конфликт Шаляпина и Гузеевой.
Не так давно вся страна обсуждала свадьбу дочери Анастасии Волочковой, Ариадны. У девушки было два торжества. Свадьбу в Санкт-Петербурге Ариадне устраивала мама, а в Москве — отец, Игорь Вдовин, и мачеха, телеведущая Елена Николаева.
Читайте также: