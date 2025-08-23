Волочкову возмутили намеки: "Я с бокалом дорогого просекко со свежей клубникой — алкоголик?"

Анастасия Волочкова в недавнем интервью была раздосадована вопросом об алкоголе. Знаменитость дала понять, что не имеет ничего общего с зависимыми людьми. Бывшая прима-балерина Большого театра уточнила, что ее задевают подобные расспросы. Учитывая, что она никогда не позволяла себе проявлять какую-то неосторожность.

"Я могу это просекко пить, могу не пить"

Волочкова уверена, что пьют в стране многие. Но никого по этой причине не называют алкоголиками. А вот ее почему-то постоянно пытаются подловить на теме спиртного.

"Ты говоришь мне про просекко. А вот тебе **** (есть дело) сколько его пью? Я пью его дома. Я могу это просекко пить, могу не пить. Я это делают тогда, когда мне нравится. Если у меня дома хорошая компания людей. Ты мне говоришь так, как будто перед тобой сидит какой-то алкоголик. У нас полстраны бухает какую-то самогонку. А я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой —алкоголик?" - возмущалась Волочкова.

Нигде не показывалась

Балерина удивляется, почему простых обывателей так заботит то, чем она занимается в своем особняке: сколько ест и что именно пьет. Анастасия заверила, что всегда вела себя прилично и сдержанно. И никому не давала повода обвинить или заподозрить ее в какой-то зависимости.

"Пусть я буду самым большим алкоголиком на этой земле. Ты видишь, в какой я форме? А ты мне говоришь про просекко? Захотела этого просекко, взяла и выпила! И Лолочка мне принесла со свежей клубникой. Чем мне это мешает? Я себя не выставляю никогда в каком-то нелицеприятном виде", - добавила балерина.

Ранее мы писали, "Какая муха укусила Ларису Гузееву": Волочкова вмешалась в конфликт Шаляпина с телеведущей. Кроме того, "Прикопались": балерина назвала свои ноги священными после выходки в самолете. Подробности тут.