Как прошла свадьба дочки Волочковой: Ариадна появилась на банкете верхом на белом коне

Елена Николаева рассказала о том, как прошла московская свадьба ее 19-летней падчерицы Ариадны. Кстати, на мероприятии не было родной матери невесты. Анастасию Волочкову на праздник не позвали. Хотя до этого бывшая прима-балерина Большого театра устроила для дочери шикарную свадебную вечеринку в Санкт-Петербурге в особняке Мясниковых.

Волочкову задело то, что дочь не пригласила ее на второе торжество, где была ее мачеха Елена Николаева с мужем бизнесменом Игорем Вдовиным и бабушкой по материнской линии. Из близких на свадьбе отсутствовала только Анастасия. Позже балерина назвала банкет Ариадны в Подмосковье "пикником".

Николаева о свадьбе дочки Волочковой

Николаева же заявила обратное, рассказав, как прошла вторая свадьба ее падчерицы. Ариадна устроила торжество в загородном клубе. Отказавшись от старых традиций. Похоже, что этим замечанием мачеха невесты тонко намекнула на Волочкову.

"Это был не пикник, а роскошный банкет в загородном клубе. Никаких голубей, риса и всех этих странностей, отживших свое, не было. Папа вел Ариадну к алтарю. А вывели ее верхом на любимом белом коне, очень символично. С ним она начинала занятия в конном спорте. Многие прослезились", - призналась Елена Николаева в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Дочь Волочковой сделала сюрприз для жениха

На свадьбе дочка балерины появилась в атласном белом платье. Его сшили на заказ. Кроме того, Ариадна устроила сюрприз для своего жениха 23-летнего Никиты Григоряна. Она исполнила для него красивую песню. Свадьбу наследницы оплатил ее отец бизнесмен Игорь Вдовин. А в качестве подарка молодой семье он с Николаевой перевел молодоженам крупную сумму денег.