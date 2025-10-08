Волочкова объяснила, что на самом деле происходит между ней и дочкой: "Она хочет быть известной"

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org пролила свет на отношения с дочкой Ариадной. Как сегодня общаются звездная мать и ее наследница? Информация их первых уст.

Когда Волочкова в последний раз общалась с Ариадной?

Анастасия Волочкова признает, что с дочкой она общается нечасто. Но ведь у той взрослая жизнь. В последний раз балерина и ее наследница созванивались первого октября.

"Все в порядке, с Ариадной общаемся. Звоним, когда хочется. У нее недавно, 1 октября, были именины. Вспоминали крестины, почему я дала ей это имя — Ариадна. Моя мама подсказала это имя. Она сказала, что так звали дочь Марины Цветаевой", — рассказала Волочкова Teleprogramma.org.

Балерина добавила, что ее дочь, как и она, не лишена тщеславия. Ариадна, по словам Волочковой, тоже хочет быть известной. Ведь все-таки она — дочь своей матери.

"Слава ей не нужна. Вернее, она хочет быть известной, но в каком-то своем ключе. В каком, я пока не понимаю. Ариадна преподает онлайн уроки французского и английского языков", — добавила Анастасия Волочкова.

Где сейчас живет дочь Волочковой?

Как рассказала Анастасия Волочкова, Ариадна вместе с мужем Никитой переехала из Москвы в Санкт-Петербург. Она продолжает учебу в вузе. И с мамой видится теперь крайне редко.

"Мне приятно, что она предпочла мой родной Санкт-Петербург. Но в то же время должна сказать, что в той семье, где она жила с папой и его новой женой и детьми, ей не было сладко. Она была там чужим человеком", — сделала Волочкова акцент в беседе с Teleprogramma.org.

Ранее балерина публично напоминала Ариадне о том, что та навсегда останется 'дочерью Волочковой'. И рассказывала, что мама и дочка заблокировали ее, и она не может до них дозвониться. Но с дочерью Анастасии удалось наладить отношения.

