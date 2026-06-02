Во всем черном: Меньшиков появился на прощании с Богуславской после скандала из-за «Гамлета»

Известный актер и режиссер Олег Меньшиков посетил траурную церемонию прощания с писательницей и драматургом Зоей Богуславской. Скорбное мероприятие состоялось в Центре Андрея Вознесенского в Москве.
Олег Меньшиков появился на прощании, как и положено в такой момент, облаченный во все черное. Артист выбрал черный пиджак, стильный тренч и модные, натертые до блеска, туфли. Не стал пренебрегать Олег Евгеньевич и аксессуарами. Его шею украшала цепь, а на одном из пальцев сверкал массивный перстень.
Меньшиков отказался общаться с прессой и не стал давать никаких комментариев по поводу скорбного события. Он быстро прошел в зал, где шло прощание с Богуславской.
Олег Меньшиков на прощании с Зоей Богуславской. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Не исключено, что Олег Меньшиков опасался вопросов, связанных с его комментариями по поводу недавней постановки «Гамлета» в МХТ имени Чехова. Меньшиков разнес спектакль с Юрой Борисовым в главной роли. Он заявил, что «театр породил чудовище».
Напомним, Зои Богуславской не стало в середине мая. Прощание с ней было отложено до июня, для того, чтобы в Москву могли приехать родственники Зои Борисовны, живущие в разных странах.
Кроме Олега Меньшикова на прощании с Зоей Богуславской были замечены прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов и известный фотограф и журналист Юрий Рост.
Вячеслав Фетисов на прощании с Зоей Богуславской. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Юрий Рост на прощании с Зоей Богуславской. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org