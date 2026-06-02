Во всем черном: Меньшиков появился на прощании с Богуславской после скандала из-за «Гамлета»

Известный актер и режиссер Олег Меньшиков посетил траурную церемонию прощания с писательницей и драматургом Зоей Богуславской. Скорбное мероприятие состоялось в Центре Андрея Вознесенского в Москве.

Олег Меньшиков появился на прощании, как и положено в такой момент, облаченный во все черное. Артист выбрал черный пиджак, стильный тренч и модные, натертые до блеска, туфли. Не стал пренебрегать Олег Евгеньевич и аксессуарами. Его шею украшала цепь, а на одном из пальцев сверкал массивный перстень.

Меньшиков отказался общаться с прессой и не стал давать никаких комментариев по поводу скорбного события. Он быстро прошел в зал, где шло прощание с Богуславской.