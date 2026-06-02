Все утопает в белых цветах: как в Москве проходит прощание с умершей в мае Зоей Богуславской

Во второй день лета Москва прощается с вдовой известного поэта Андрея Вознесенского, писательницей и драматургом Зоей Богуславской. Траурная церемония проходит в Центре Андрея Вознесенского. Мероприятие началось в 11 утра по московскому времени.

Зал, где проходит прощание с Зоей Богуславской, украшен белыми цветами. Кажется, их целое море. Гладиулосы, розы, гвоздики, эустомы, пионы. Звучит классическая музыка... Выглядит все очень торжественно, светло и вместе с тем скорбно.

Гроб с телом Зои Борисовны установлен в центре зала, по периметру — цветы.