Все утопает в белых цветах: как в Москве проходит прощание с умершей в мае Зоей Богуславской

Кадр с прощания с Зоей Богуславской. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Прощание с вдовой Андрея Вознесенского проходит в Москве.

Во второй день лета Москва прощается с вдовой известного поэта Андрея Вознесенского, писательницей и драматургом Зоей Богуславской. Траурная церемония проходит в Центре Андрея Вознесенского. Мероприятие началось в 11 утра по московскому времени.

Зал, где проходит прощание с Зоей Богуславской, украшен белыми цветами. Кажется, их целое море. Гладиулосы, розы, гвоздики, эустомы, пионы. Звучит классическая музыка... Выглядит все очень торжественно, светло и вместе с тем скорбно.

Гроб с телом Зои Борисовны установлен в центре зала, по периметру — цветы.

Кадр с прощания с Зоей Богуславской. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

В числе первых попрощаться с Зоей Борисовной пришел прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. Он произнес траурную речь, вспомнив о том, какой невероятной женщиной была Богуславская.

«Она очень любила жизнь. Позитивная всегда. Могла позвонить и сказать: «Фетисов, я в гости к тебе еду, приезжай, забери меня». Я отвечал: «Хорошо, Зоя Борисовна». Не верится, что Зои Борисовны больше нет…», — сказал Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов на прощании с Зоей Богуславской. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

В числе посетивших траурную церемонию был и известный актер, режиссер и худрук Олег Меньшиков. Облаченный во все черное он быстро прошел мимо журналистов.

Олег Меньшиков. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

О смерти Зои Богуславской стало известно 13 мая. Она скончалась в Москве в возрасте 102 года. Зоя Богуславская была женой известного поэта Андрея Вознесенского, их брак продлился 46 лет, до смерти Вознесенского.

Прощание с Зоей Богуславской назначили на второе июня. Родственники Зои Борисовны живут в разных странах, и нужно было время, чтобы они могли собраться для прощания с ней. Похоронена вдова поэта будет рядом с мужем на Новодевичьем кладбище.

Зоя Богуславская считается одной из самых выдающихся представительниц отечественной культурной сферы — талантливая писательница, компетентный искусствовед и активный общественный деятель. Ее нередко именовали воплощением интеллектуальной силы, беззаветной преданности искусству и несгибаемой воли. Ради союза с Андреем Вознесенским, который был моложе нее на девять лет, она пожертвовала привычным жизненным укладом.

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