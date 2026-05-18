Меньшиков о «Гамлете» с Юрой Борисовым: «Театр породил чудовище»

В видеообращении, опубликованном в личном телеграм-канале, Меньшиков заявил, что испытывает глубокое уважение к Константину Хабенскому и труппе МХТ, однако увиденное на сцене его разочаровало.

«То, что я увидел — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище», — сказал актер.

Особое недоумение у него вызвали восторженные отзывы некоторых зрителей, которые приписывают постановке скрытые смыслы.

«Какие смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует», — отметил Меньшиков.

Постановка собрала звездный состав: в роли Гамлета — Юра Борисов, Гертруды — Анна Чиповская, Клавдия — Андрей Максимов. Однако режиссерское решение вызвало споры. В спектакле использованы переводы разных авторов, исключены многие классические монологи и сцены, а действие наполнено импровизациями и шутками.

«Это КВН, причем сегодняшний, а не тот, лучших лет», — добавил Меньшиков.

Он также высказался о современных режиссерских подходах, заявив, что молодые постановщики усвоили только три слова: «Я так вижу».

«Есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону», — заключил артист.

В завершение обращения Меньшиков обратился к коллегам по цеху, призвав их не оставаться равнодушными.

«Ребята, может, это мы виноваты? Может быть, это с нашего молчаливого согласия рождаются такие спектакли? Может быть, все-таки нам, артистам, разделить ту ответственность, которую берет на себя театр, выпуская тот или иной спектакль, и не оставаться в стороне? Ребята, от нас очень многое зависит. Давайте об этом не забывать», — сказал худрук Театра имени Ермоловой.

Спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова стал одной из самых ожидаемых премьер сезона. Билеты разлетелись за несколько часов, а перекупщики подняли цены до 200 тысяч рублей при официальной стоимости до 50 тысяч.