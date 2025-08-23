В Москве прощаются с утонувшим Юрием Бутусовым: стихийный мемориал, алые розы — вместо гроба урна

Юрий Бутусов. Фото: Global Look Press

В Москве прощаются с режиссером Юрием Бутусовым

В субботу, 23 августа, в Москве проходит гражданская панихида, на которой все желающие могут выразить свое почтение театральному режиссеру Юрию Бутусову. Сообщалось, что до этого прощание с ним состоялось 14 августа в Софии. Так как деятель культуры трагически погиб на отдыхе в Болгарии.

Страшная трагедия

Режиссер утонул, купаясь в Черном море. Сегодня коллеги, друзья и поклонники пришли проводить Юрия Бутусова в последний путь в Москве.

В Москве прощаются с утонувшим Юрием Бутусовым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

На первом прощании с режиссером, которое состоялось чуть больше недели назад, были только его родственники. Так как многие не смогли доехать до Болгарии. Было решено кремировать Бутусова за границей. Затем его прах доставили в Москву.

Это было сделано для того, чтобы ученики режиссера, его коллеги и поклонники смогли почтить память постановщика. Сами похороны состоятся в Санкт-Петербурге.

В фойе театра поставили портрет Юрия Бутусова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Стихийный мемориал

Прощание с Юрием Бутусовым проходит в Московском драматическом театра имени Пушкина. Поклонники устроили у дверей учреждения стихийный мемориал. Вся дорожка усыпана белыми и алыми розами. Тут же стоит фотография режиссера, много поминальных свечей.

Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, поклонники и все желающие могли подойти к урне с прахом Юрия Бутусова, никакого гроба на панихиде нет. Говорят, что среди собравшихся есть и жена режиссера Мария.

На первом ряду сидит жена Юрия Бутусова Мария. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Ранее сообщалось, что близкие через коллег и друзей Бутусова собирали деньги на его похороны. Похоже, что семья режиссера столкнулась с непредвиденными финансовыми затруднениями. Юрия Бутусова похоронят в родном Санкт-Петербурге на Волковском кладбище.

