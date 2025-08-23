В Москве прощаются с утонувшим Юрием Бутусовым: стихийный мемориал, алые розы — вместо гроба урна

В субботу, 23 августа, в Москве проходит гражданская панихида, на которой все желающие могут выразить свое почтение театральному режиссеру Юрию Бутусову. Сообщалось, что до этого прощание с ним состоялось 14 августа в Софии. Так как деятель культуры трагически погиб на отдыхе в Болгарии.

Страшная трагедия

Режиссер утонул, купаясь в Черном море. Сегодня коллеги, друзья и поклонники пришли проводить Юрия Бутусова в последний путь в Москве.