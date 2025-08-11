Вдове погибшего в Болгарии режиссера Бутусова собирают деньги на похороны мужа

Актриса Чулпан Хаматова в личном блоге призвала оказать помощь вдове режиссера Юрия Бутусова. Она сообщила, что открыт счет для пожертвований в евро. А чуть позже появится информации для сбора средств в рублях.

В затруднительном положении

Вдова погибшего режиссера Юрия Бутусова, Мария, после его смерти оказалась в сложной финансовой ситуации. Ей нужно организовать прощание с мужем на достойном уровне. А денег на это у семьи нет.

Помочь вызвалась актриса Чулпан Хаматова. В личном блоге она разместила публикацию. В ней она сообщила о необходимости оказать вдове содействие в организации похорон Бутусова.

"Мы собираем средства на организацию похорон и помощь семье. По согласованию с Машей, вдовой Юрия, открыт специальный счет для помощи в евро. Реквизиты для помощи в рублях будут опубликованы отдельным постом", — такая запись появилась в личном блоге Чулпан Хаматовой.

Страшная смерть

О смерти режиссера Юрия Бутусова стало известно 10 августа. Он погиб во время отдыха в Болгарии. Во время купания в Черном море 63-летнего мэтра затянуло в волну.

У Юрия Бутусова остались жена Мария и сын Серафим. Мальчик родился в июле 2017 года. Известно, что в Болгарии они отдыхали вместе.