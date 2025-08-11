Вдове погибшего в Болгарии режиссера Бутусова собирают деньги на похороны мужа

Актриса Чулпан Хаматова в личном блоге призвала оказать помощь вдове режиссера Юрия Бутусова. Она сообщила, что открыт счет для пожертвований в евро. А чуть позже появится информации для сбора средств в рублях.
В затруднительном положении
Вдова погибшего режиссера Юрия Бутусова, Мария, после его смерти оказалась в сложной финансовой ситуации. Ей нужно организовать прощание с мужем на достойном уровне. А денег на это у семьи нет.
Помочь вызвалась актриса Чулпан Хаматова. В личном блоге она разместила публикацию. В ней она сообщила о необходимости оказать вдове содействие в организации похорон Бутусова.
"Мы собираем средства на организацию похорон и помощь семье. По согласованию с Машей, вдовой Юрия, открыт специальный счет для помощи в евро. Реквизиты для помощи в рублях будут опубликованы отдельным постом", — такая запись появилась в личном блоге Чулпан Хаматовой.
Страшная смерть
О смерти режиссера Юрия Бутусова стало известно 10 августа. Он погиб во время отдыха в Болгарии. Во время купания в Черном море 63-летнего мэтра затянуло в волну.
У Юрия Бутусова остались жена Мария и сын Серафим. Мальчик родился в июле 2017 года. Известно, что в Болгарии они отдыхали вместе.
Юрий Бутусов с женой Марией и сыном Серафимом. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Похоронят в России
Режиссер Юрий Бутусов уехал из России в 2022 году. Сначала он отправился во Францию. Но затем обосновался в Литве.
Похоронен же Бутусов будет в России. Прощание будет в Москве, а похоронят режиссера в Санкт-Петербурге. Он будет кремирован. Дата прощания пока не известна.
Спектакли Бутусова
Свое 60-летие Юрий Бутусов отмечал в стенах Театра им. Евгения Вахтангова. Здесь была организована выставка его персональных фото. На сцене шел спектакль 'Бег'. Он открыл ретроспективу постановок, поставленных маэстро для театров Москвы и Санкт-Петербурга.
Работы Юрия Николаевича становились призерами престижных театральных премий. А в 2023 году было официально объявлено, что Бутусов покинул Театр имени Вахтангова. Он был главным режиссером театра с 2018 по 2022 год.
После отъезда из России Бутусов долго хранил молчание. Потом дал интервью. Из него стало известно, что работать в Париже у него не получилось.
Закрепиться Юрию Бутусову удалось только в Вильнюсе. На сцене театра столицы Литвы он поставил спектакль с участием русскоговорящих актеров. В планах Бутусова были постановки в театрах Норвегии. Но им не суждено сбыться.
