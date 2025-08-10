Погибший режиссер Юрий Бутусов мог утонуть во время отпуска в Болгарии
Юрий Бутусов. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Умер театральный режиссер Юрий Бутусов
В воскресенье, 10 августа, стало известно о том, что трагически погиб бывший главный режиссер Театра имени Вахтангова. Юрию Бутусову было всего 63 года. О произошедшем рассказал заместитель художественного руководителя Театра Нации Роман Должанский.
"Мне страшно это писать, но это так. Погиб Юра. Бутусов", - отметил он в личном микроблоге.
Трагедия, которой могло бы и не быть
Это сообщение подтвердила и актриса Варвара Шмыкова. Она не может поверить в случившееся. Артистка выражает слова соболезнования близким Бутусова. Его смерть стала большой неожиданностью для коллег и друзей. Ведь ничто не предвещало беды.
"Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю. Н.", — уточнила Шмыкова.
Отдыхал в Болгарии
Говорят, что театральный режиссер трагически погиб на отдыхе. Как передает Telegram-канал Shot, Бутусов, по предварительной информации, мог уточнить во время своего отпуска. Его затянуло под волну. Выбраться на берег режиссер не смог.
Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заметил, что Юрий Николаевич погиб в Болгарии. Там он находился с семьей.
"Вроде бы он был в Болгарии с семьей, купался и утонул. Все, больше я ничего не знаю», — приводит NEWS.ru его слова.
В последнее время Юрий Бутусов жил за границей. Так, с 2022 года он переехал в Париж. У него есть жена Мария. В 2017 году она родила ему сына.
