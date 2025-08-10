Погибший режиссер Юрий Бутусов мог утонуть во время отпуска в Болгарии

В воскресенье, 10 августа, стало известно о том, что трагически погиб бывший главный режиссер Театра имени Вахтангова. Юрию Бутусову было всего 63 года. О произошедшем рассказал заместитель художественного руководителя Театра Нации Роман Должанский.

"Мне страшно это писать, но это так. Погиб Юра. Бутусов", - отметил он в личном микроблоге.

Трагедия, которой могло бы и не быть

Это сообщение подтвердила и актриса Варвара Шмыкова. Она не может поверить в случившееся. Артистка выражает слова соболезнования близким Бутусова. Его смерть стала большой неожиданностью для коллег и друзей. Ведь ничто не предвещало беды.

"Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю. Н.", — уточнила Шмыкова.

Отдыхал в Болгарии

Говорят, что театральный режиссер трагически погиб на отдыхе. Как передает Telegram-канал Shot , Бутусов, по предварительной информации, мог уточнить во время своего отпуска. Его затянуло под волну. Выбраться на берег режиссер не смог.

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заметил, что Юрий Николаевич погиб в Болгарии. Там он находился с семьей.

"Вроде бы он был в Болгарии с семьей, купался и утонул. Все, больше я ничего не знаю», — приводит NEWS.ru его слова.

В последнее время Юрий Бутусов жил за границей. Так, с 2022 года он переехал в Париж. У него есть жена Мария. В 2017 году она родила ему сына.