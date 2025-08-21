"У него сложный характер": почему Пресняков на самом деле разводится с женой — пролила свет Кравец

Светская львица, певица и актриса Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала ситуацию в семье Никиты Преснякова и Алены Красновой. Блондинка призналась, что никогда не верила в долгую жизнь этого брака.
Развод Преснякова и Красновой: плохой пример и трудный характер
Алена Краснова озвучила свой взгляд. По ее мнению, развод Никиты Преснякова и Алены Красновой — явление закономерное. К такому итогу привели несколько факторов.
"Изначально я не верила, что этот брак будет столь долгим. У Никиты перед глазами пять браков бабушки, два гражданских и один законный муж матери. У него просто не было примера долгого брака у родственников. К тому же, у него сложный характер.
Что же касается Алены, то ей, думаю, надоело, что ее зовут 'жена внука Пугачевой', 'жена сына Орбакайте'. Денег там достаточно. Недостаточно же — внимания и любви супругов друг к другу.
Плюс то, что у них нет ребенка, не способствовало сохранению брака. Вот и итог. Никита весь в музыке, в творчестве, а Алена мечтала о полноценной семье с малышом", — поделилась Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org.
Алена Кравец. Фото: личный архив Алены Кравец
Непростое решение
Никиту Преснякова и Алену Краснову начали подозревать в разладе примерно год назад. Тогда пара с гневом опровергла домыслы. Пресняков и Краснова заявили, что любят друг друга, а их семья крепка и нерушима.
Но оказалось, эти громкие фразы были большим преувеличением. Накануне Алена Краснова в личном блоге объявила о разводе с Никитой Пресняковым. Она подчеркнула, что решение обоим далось непросто.
Раздел имущества
Впереди у бывших супругов, Никиты Преснякова и Алены Красновой, раздел имущества. Юристы уже примерно оценили, как он будет происходить. Недвижимость Никиты Преснякова, которую ему подарила бабушка, Алла Пугачева, разделу не подлежит.
Если у супругов нет брачного договора, то все совместно нажитое в браке имущество будет поделено между ними поровну. Юристы предрекают мирный развод. Ведь у Преснякова и Красновой нет детей.
Справка
Алена Краснова и Никита Пресняков поженились 27 июля 2017 года. Алена была соседкой Никиты по даче в элитном поселке. До свадьбы пара встречалась два года.
