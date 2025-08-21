"У него сложный характер": почему Пресняков на самом деле разводится с женой — пролила свет Кравец

Светская львица, певица и актриса Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала ситуацию в семье Никиты Преснякова и Алены Красновой. Блондинка призналась, что никогда не верила в долгую жизнь этого брака.

Развод Преснякова и Красновой: плохой пример и трудный характер

Алена Краснова озвучила свой взгляд. По ее мнению, развод Никиты Преснякова и Алены Красновой — явление закономерное. К такому итогу привели несколько факторов.