Как невестка Орбакайте объявила о разводе с Никитой Пресняковым: "Решение далось непросто"

Алена Краснова подтвердила информацию о разводе с Никитой Пресняковым. Слухи об этом ходили в прессе уже давно. Причиной стал переезд невестки Кристины Орбакайте в Россию. Более трех лет пара жила в Америке. Возвращаться с женой на родину сын Владимира Преснякова-младшего не захотел.

Впереди развод

Краснова подробно рассказала обо всем своим подписчикам. Она дала понять, что им с Никитой было сложно решиться на этот шаг. Однако другого выхода не было. Кстати, Пресняков давно мечтал о детях. В то время как Алена не спешила с материнством.

Особого имущества в браке супруги также не нажили. Квартиру им подарила, по слухам, именитая бабушка Алла Пугачева. Также парочка жила на старой даче Примадонны в Малых Бережках на Истре.

"Эти годы были наполнены разным — светом, радостью, ошибками, трудностями"

Алена заявила, что прожила с сыном Орбакайте почти десятилетие. Она не скрывает, что встретила своего будущего мужа слишком рано. Они были молоды и только учились понимать себя в этом мире. Но их отношения принесли им самое главное — опыт, пишет mk.ru .

"Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, свои роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав, а кто-то виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Решение далось непросто, но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья", - заявила Краснова.

Никита хотел все исправить?

Вопреки слухам, Пресняков в Америке говорил совсем другое. Он убеждал поклонников, что искренне любит свою жену. И ни о каком разводе не может быть и речи. Сын Орбакайте недоумевал, откуда появились сплетни о том, что они с Аленой якобы на грани развода.

Однако, как оказалось, дыма без огня не бывает. И пара действительно разводится. Хотя внук Примадонны и пытался все скрывать от поклонников. Или же он сам не догадывался о том, какое решение приняла Алена.