"Только ленивый не прислал": на эпичное падение Киркорова на 'Новой волне' отреагировал Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на ЧП с Филиппом Киркоровым. Он отметил, что его жена, певица Валерия, опасается конструкций, с которых есть риск упасть. Пригожин посочувствовал Филиппу Бедросовичу.

Что сказал Пригожин о Киркорове

Иосиф Пригожин вместе с певице Валерией сейчас находятся на отдыхе. И за событиями в шоу-бизнесе пара не следит. Но об эпичном падении Филиппа Киркорова на сцене 'Новой волны' Пригожин знает.

"Мы в отпуске. Я не слежу за этим. Но нам только ленивый не прислал сообщение о Филиппе. Все, что делает Киркоров, не увидеть невозможно", — отметил Пригожин в беседе в Teleprogramma.org.

Филиппу Киркорову продюсер посочувствовал искренне. Ему жаль поп-короля, который несмотря на болезнь продолжает радовать публику. И не берет отпуск летом.