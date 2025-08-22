"Только ленивый не прислал": на эпичное падение Киркорова на 'Новой волне' отреагировал Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на ЧП с Филиппом Киркоровым. Он отметил, что его жена, певица Валерия, опасается конструкций, с которых есть риск упасть. Пригожин посочувствовал Филиппу Бедросовичу.
Что сказал Пригожин о Киркорове
Иосиф Пригожин вместе с певице Валерией сейчас находятся на отдыхе. И за событиями в шоу-бизнесе пара не следит. Но об эпичном падении Филиппа Киркорова на сцене 'Новой волны' Пригожин знает.
"Мы в отпуске. Я не слежу за этим. Но нам только ленивый не прислал сообщение о Филиппе. Все, что делает Киркоров, не увидеть невозможно", — отметил Пригожин в беседе в Teleprogramma.org.
Филиппу Киркорову продюсер посочувствовал искренне. Ему жаль поп-короля, который несмотря на болезнь продолжает радовать публику. И не берет отпуск летом.
"Могу посочувствовать только. У меня Валерия боится на таких подиумах с колесами стоять. Шанс упасть с них очень велик", — добавил Иосиф Пригожин.
Филипп Киркоров на сцене 'Новой волны'. Фото: Global Look Press
Филипп Киркоров: шоу должно продолжаться
Открытие фестиваля 'Новая волна' 21 августа в Казани ознаменовалось громким событием. Филипп Киркоров упал с лестницы во время исполнения хита 'Фиолетовая вата'. Обошлось без тяжелых травм.
Поп-короля быстро подхватили танцоры. Он даже не остановил выступление. А за кулисами заявил, что в своем падении на сцене не видит ничего необычного.
Между тем, упасть Киркоров мог на фоне обострения у него болезни. Филипп Бедросович страдает диабетом второго типа. Его мучает жажда, ноги становятся ватными.
После 'Новой волны' Киркоров поставит на паузу свои выступления аж до февраля 2026 года. Он будет восстанавливаться. Правда, сам Филипп утверждает, что медицинская помощь сегодня на таком уровне, что ему можно и принимать лечение, и выступать.
