Соседов отреагировал на дуэт Бабкиной и SHAMAN’a: "Даже Басков спел с Киркоровым"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org оценил перспективы сотрудничества певца SHAMAN'а и Надежды Бабкиной. Соседов считает, что оба отдают дань моде. Но будет ли этот дуэт иметь успех?

Мнение Сергея Соседова

Сергей Соседов прокомментировал стремление Бабкиной и SHAMAN'а выступить на одной сцене. По словам музыкального критика, дуэты сегодня стали очень модными. И скоро не останется исполнителей, которые не спели бы друг с другом.

"Все артисты записывают дуэты. Сейчас модное время для коллабораций. Все поют друг с другом, даже Басков спел с Киркоровым. Надежда Бабкина в прошлом году пела с Ларисой Долиной дуэтом. Бабкина и Долина! Представить сложно! Думаю, что Бабкина с SHAMAN'oм — это будет хорошо", — сказал Сергей Соседов Teleprogramma.org.

Что касается того, кому подобная коллаборация нужна больше — Бабкиной или SHAMAN'у, то тут ответ Сергея Соседова совершенно однозначен. Это желание соответствовать трендам и удивлять публику.

"Я не думаю, что кто-то из них нуждается. Это тренд, тенденция, дань моде. Потому что надо удивлять", — заключил Соседов.

Когда Бабкина и SHAMAN запишут дуэт

SHAMAN раскрыл планы о создании коллаборации с Надеждой Бабкиной. Совместный проект популярных исполнителей будет представлен поклонникам в 2026 году. SHAMAN уточнил, что они дружны с Надеждой Георгиевной и часто общаются.

И только из таких непринужденных разговоров может родиться что-то красивое на сцене. SHAMAN уточнил, что не видит себя в дуэте с Надеждой Кадышевой или Татьяной Куртуковой, поскольку не общается с ними.

А вам хотелось бы услышать дуэт SHAMAN'а и Надежды Бабкиной? Ответьте в комментариях.