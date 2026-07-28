Штурм о новой квартире Долиной: «В финале всем миром собираем артисту на похороны»

Лариса Долина снова оказалась в центре внимания общественности. На этот раз она заявила, что перевернула печальную страницу жизни, связанную с квартирой в Хамовниках. И квартирный вопрос ее якобы не беспокоит.
По словам певицы, новую недвижимость ей помогли приобрести друзья. Видимо, очень авторитетные и влиятельные люди, раз делают такие роскошные подарки.
Наталья Штурм: «Я бы делила на два любые подобные заявления о «подарках» роскошной недвижимости»
Правда, вот не все верят в эту версию, изложенную самой Ларисой Александровной. Так, например, певица Наталья Штурм заняла позицию Станиславского не в настроении.
«Не верю! Это все очередные слухи, которые создают сами артисты. На словах у нас абсолютно все — богатые миллионеры. А на деле, в финале, всем миром собирают артисту на похороны, - отметила Наталья Штурм.
- В реальности потом всегда выясняются огромные кредиты, долги и многолетние позорные тяжбы между родственниками за наследство. Я бы делила на два любые подобные заявления о «подарках» роскошной недвижимости».
Наталья Штурм. Фото: Global Look Press
Наталья Штурм: «Народную любовь на понты и показную роскошь не купишь»
- А зачем Ларисе Долиной понадобилось бы вводить народ в заблуждение?
- Это неосмотрительное заявление — исключительно из категории «назло». После огромного потока негатива и естественной реакции людей на всю эту некрасивую историю с квартирой, артистке, видимо, больше ничего не оставалось, кроме как встать в позу и выдать: «А я теперь буду жить ещё лучше, и квартира у меня теперь еще больше!».
И они реально рассчитывают, что обычные люди за них порадуются? Да это только еще больше подольет масла в огонь! Зачем вообще нужно было сообщать об этом общественности — мне искренне непонятно.
Чтобы любили больше? Так народную любовь на понты и показную роскошь не купишь — этим вызовешь только ещё большее раздражение.
А вы согласны с позицией Натальи Штурм? Делитесь в комментариях!
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