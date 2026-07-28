Штурм о новой квартире Долиной: «В финале всем миром собираем артисту на похороны»

Лариса Долина снова оказалась в центре внимания общественности. На этот раз она заявила, что перевернула печальную страницу жизни, связанную с квартирой в Хамовниках. И квартирный вопрос ее якобы не беспокоит.

По словам певицы, новую недвижимость ей помогли приобрести друзья. Видимо, очень авторитетные и влиятельные люди, раз делают такие роскошные подарки.

Наталья Штурм: «Я бы делила на два любые подобные заявления о «подарках» роскошной недвижимости»

Правда, вот не все верят в эту версию, изложенную самой Ларисой Александровной. Так, например, певица Наталья Штурм заняла позицию Станиславского не в настроении.