Лариса Долина сообщила, что друзья подарили ей квартиру: «Намного лучше»

Некоторое время в СМИ появлялась информация, что певица снимает квартиру, однако теперь выяснилось, что у нее появилась своя недвижимость, и приобретена она была не за ее счет.

На фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово» Долина призналась, что ее новое жилье оказалось лучше того, что у нее было раньше. При этом артистка подчеркнула, что квартиру ей купили не она сама, а близкие друзья.

«У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я ее купила. Мне ее друзья купили», — рассказала певица.

Стоит напомнить предысторию событий. В 2023 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и перевела деньги аферистам, которые убедили ее, что на средства наложен арест.

На протяжении почти двух лет артистка судилась с покупательницей Полиной Лурье, пытаясь признать сделку недействительной. Однако в конце 2025 года Верховный суд поставил точку в этом деле, оставив право собственности за Лурье.

После потери квартиры Долина действительно снимала жилье. Теперь же артистка может вздохнуть спокойнее — благодаря помощи друзей у нее появилась собственная квартира. Кто именно выступил в роли благодетеля, певица не уточнила.

Напомним, Лариса Долина — народная артистка России, заслуженная артистка Украины, известная по таким хитам, как «Погода в доме», «Три розы» и другим. Она продолжает активную концертную деятельность и остается одной из самых узнаваемых певиц российской эстрады.