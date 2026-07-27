Сергей Соседов: «У Ларисы Долиной есть квартиры, помимо той, что она профукала»

Недавно певица Лариса Долина сообщила журналистам, что переехала в новую квартиру. Якобы недвижимость ей помогли приобрести друзья. А о потерянной из-за мошенников квартире в Хамовниках она не вспоминает.
Кто купил Ларисе Долиной квартиру
Об этом артистка рассказала во время выступления на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово», который прошел на основной сцене набережного комплекса одноименного курорта.
«Я перевернула эту страницу, потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. Это новый дом, там сделан новый ремонт», - сказала Долина представителям прессы.
Музыкальный критик Сергей Соседов в комментариях Teleprogramma.org намекнул, что Лариса Александровна изображает из себя жертву. А на самом деле все у нее гораздо лучше, чем это принято думать.
Сергей Соседов: «Найдутся друзья, которые подарят ей пять квартир»
«Вы знаете, как говорится, нам бы их заботы. Квартира у нее, я полагаю, не одна была. Лариса Долина отнюдь не нищая. Когда Долина говорила, что денег у нее нет, интересно, куда же она девала все свои гонорары? Или же они грошовые, совсем копеечные? Во что поверить, конечно же, нельзя, - пояснил Сергей Соседов.
-Гонорары у Ларисы Долиной довольно большие, достаточно большие. Конечно, у нее есть недвижимость, помимо той квартиры, которую она профукала. Это именно то слово».
Сергей Соседов. Фото: Сергей Петров/ Global Look Press
- А как же друзья певицы?
- Ну и друзья там соответствующие, конечно же. У нас с вами нет таких друзей, как у нее. Мне квартиры никто не дарил и вам тоже. Это важно отметить.
Ларисе Долиной же квартира подарена. За что? Большой вопрос. За красивые глаза, наверное. Поэтому, как я уже сказал, нам бы их заботы. И нам бы их жизнь.
Друзья там богатые. И у самой денег полно.
- Деньги к деньгам?
- Да. Поэтому беспокоиться за Долину не надо. У нее будет еще одна квартира. Видимо, Лариса Долина совсем бедная, нищая, несчастная. Ей нужна квартира. А, может, ей надо еще пять квартир?
А я уверен, что найдутся друзья, которые подарят ей и пять квартир. Один вторую, другой – третью, четвертый – четвертую, пятый – пятую. Там будет много таких друзей. Но у нас таких друзей нет. Может, и к счастью.
А как вы думаете, кто купил Ларисе Долиной квартиру? Делитесь в комментариях!
Читайте также: