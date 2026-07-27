Сергей Соседов: «У Ларисы Долиной есть квартиры, помимо той, что она профукала»

Недавно певица Лариса Долина сообщила журналистам, что переехала в новую квартиру. Якобы недвижимость ей помогли приобрести друзья. А о потерянной из-за мошенников квартире в Хамовниках она не вспоминает.

Кто купил Ларисе Долиной квартиру

Об этом артистка рассказала во время выступления на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово», который прошел на основной сцене набережного комплекса одноименного курорта.

«Я перевернула эту страницу, потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. Это новый дом, там сделан новый ремонт», - сказала Долина представителям прессы.

Музыкальный критик Сергей Соседов в комментариях Teleprogramma.org намекнул, что Лариса Александровна изображает из себя жертву. А на самом деле все у нее гораздо лучше, чем это принято думать.

Сергей Соседов: «Найдутся друзья, которые подарят ей пять квартир»