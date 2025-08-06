"Шла по трупам к своей цели": Данко обвинил жену Дмитрия Диброва в холодном расчете и развале семьи

Александр Фадеев, известный как певец Данко, в беседе с Teleprogramma.org сформулировал свое отношение к ситуации в семье телеведущего Дмитрия Диброва. Он возложил ответственность за ее крах на 36-летнюю жену звезды, Полину Диброву.
Гюрза или пантера?
Данко нелестно отозвался о Полине. Он сравнил ее со змеей. Певец считает, что Полина поступила мерзко, выбрав другого мужчину.
"Человек, который жена Диброва, гюрза какая-то, пантера. Прямо шла по трупам к своей цели", — отметил Данко в беседе с Teleprogramma.org.
Данко дал свою оценку и поведению Диброва. Он поддержал намерение телеведущего лишить бывшую жену имущества и отобрать у нее детей.
"Это было бы справедливо, нормально, — заявил Данко. — Такие женщины — это мерзость в моем понимании. Мало ли кому что не нравится в этой жизни.
Семья — это великий труд. Люди очень разные, они старые, молодые, со своими проблемами. Ты должен тащить это до конца, я так считаю", — добавил Данко.
Полина и Дмитрий Дибровы. Фото: Борис Кудрявов / 'КП'
Что Данко считает дном
Упомянул в своей речи Данко и о демографической проблеме. По его мнению, рождаемость падает, в частности, и по причине такого поведения женщин. Какое демонстрирует современному обществу Полина Диброва. Молодую жену телезвезды он уличил в меркантильности и неспособности на искреннее чувство к мужчине.
"Все удивляются, что у нас демография катится вниз. А вот из-за таких баб, которые решили, что им все возможно. Я не женоненавистник. Но вы посмотрите, что происходит.
Человек просто прыгает по удачным контрактам. Если она так себя повела, то это никакая не любовь. Ищет побогаче, пожирнее. И тот мужик, к которому она ушла, тоже окажется под ударом.
Она найдет что-то потолще и туда прыгнет сразу. Не сомневайтесь. Я лично презираю таких баб и тех, кто им потакает. В моем понимании это дно. Женщина должна хранить семью", — заключил Данко.
Роман с Романом
О кризисе в браке Дибровых заговорили несколько недель назад. Все обратили внимание, что Полина перестала публиковать фото с мужем и признаваться ему в любви. Свой день рождения она праздновала без супруга.
А после появились подтверждения, что пара не вместе. Выяснилось, что у Полины роман с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Он в разы богаче Дмитрия Диброва и моложе на пятнадцать лет.
Товстики и Дибровы живут по соседству и были дружны. Роман уже объявил о разводе с женой. Подал он иск и об определении места жительства шестерых детей. Именно столько наследников за 22 года брака ему подарила супруга Елена.
Поведением Полины Дибровой возмущена и адвокат Катя Гордон. Она пожалела обманутую жену Товстика. Роман Полины с соседом Гордон назвала "крысиной жизнью".
Читайте также: