"Шла по трупам к своей цели": Данко обвинил жену Дмитрия Диброва в холодном расчете и развале семьи

Что Данко считает дном

Упомянул в своей речи Данко и о демографической проблеме. По его мнению, рождаемость падает, в частности, и по причине такого поведения женщин. Какое демонстрирует современному обществу Полина Диброва. Молодую жену телезвезды он уличил в меркантильности и неспособности на искреннее чувство к мужчине.

"Все удивляются, что у нас демография катится вниз. А вот из-за таких баб, которые решили, что им все возможно. Я не женоненавистник. Но вы посмотрите, что происходит. Человек просто прыгает по удачным контрактам. Если она так себя повела, то это никакая не любовь. Ищет побогаче, пожирнее. И тот мужик, к которому она ушла, тоже окажется под ударом. Она найдет что-то потолще и туда прыгнет сразу. Не сомневайтесь. Я лично презираю таких баб и тех, кто им потакает. В моем понимании это дно. Женщина должна хранить семью", — заключил Данко.

Роман с Романом

О кризисе в браке Дибровых заговорили несколько недель назад. Все обратили внимание, что Полина перестала публиковать фото с мужем и признаваться ему в любви. Свой день рождения она праздновала без супруга.

А после появились подтверждения, что пара не вместе. Выяснилось, что у Полины роман с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Он в разы богаче Дмитрия Диброва и моложе на пятнадцать лет.

Товстики и Дибровы живут по соседству и были дружны. Роман уже объявил о разводе с женой. Подал он иск и об определении места жительства шестерых детей. Именно столько наследников за 22 года брака ему подарила супруга Елена.

Поведением Полины Дибровой возмущена и адвокат Катя Гордон. Она пожалела обманутую жену Товстика. Роман Полины с соседом Гордон назвала "крысиной жизнью".