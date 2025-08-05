Гордон — про жену Товстика из-за его связи с Дибровой: "Обманывали подло с крестной твоего ребенка"

Катя Гордон прокомментировала историю с тайными отношениями Полины Дибровой и Романа Товстика. Адвокат была удивлена, что мать троих детей могла закрутить роман с женатым мужчиной, у которого есть шесть отпрысков. И младшему всего годик.

Тем более, что Диброва является крестной мамой одного из детей Товстика. Также Полина хорошо знакома с женой Романа. Елена Товстик состояла в женском клубе эффектной красавицы. Муж Полины Дмитрий Дибров узнал обо всем только месяц назад. И, как пишут в СМИ, до сих пор не пришел в себя.

Диброва жила в роскоши. Телеведущий купил для семьи особняк на Рублевке за 725 млн рублей. Но и этого, как оказалось, было мало.

Гордон вступилась за жену Товстика, назвав ее "стальной девочкой". Катя уточнила, что Лена родила и выкормила шестерых детей. И два года заботилась о них без всяких нянь, доверяя своему мужу.

"Тебе, уже изменяя с твоей подругой, подсунули брачных контракт, отняв у тебя то, что по праву должно быть твоим… Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка", — пишет Гордон.

Катя уточнила, что Товстик отправил жену за границу якобы на отдых. И все для того, чтобы подать иск за ее спиной. Кроме того, Елена также осталась и без денег, обманутая и преданная. За время брака, как говорит адвокат, жена Романа не догадалась скопить себе капитал. Но сегодня страна поддерживает ее, узнав правду. И Гордон официально готова стать юристом жены Товстика.

"Будь примером для тех женщин, которых так подло обманули богатые мужья, подружки, державшие твоего ребенка в церкви на крещении", — добавила юрист.

Ранее мы также писали, что Гордон сказала о романе Дибровой с Товстиком: "Полина, это крысиная жизнь".