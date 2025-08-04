Гордон — о романе Дибровой с Товстиком: "Полина, это крысиная жизнь"

Юрист Катя Гордон не смогла оставить без внимания слухи о том, что Полина Диброва изменяла мужу. И делала она это якобы с другом семьи. Модель уличили в отношениях с миллиардером Романом Товстиком.

Писали, что Полина была дружна с женой своего любовника. Кроме того, она является крестной матерью одного из шести детей Товстика.

Дмитрий Дибров якобы узнал о романе жены месяц назад. И до сих пор не может прийти в себя. Журналисты раскопали, что любовник Дибровой снял дом рядом с особняком шоумена. Там влюбленные тайно проводили время. Жена Товстика состояла в женском клубе Полины. И, как Дмитрий, тоже ни о чем не догадывалась.

Катя Гордон была удивлена всем случившемся. Она сочувствует жене Товстика. При этом адвокат считает, что эти слухи могут быть обычной выдумкой. Вот только Полина сохраняет молчание, не пытаясь опровергнуть эти домыслы.

"Если все написанное — правда и Полина ушла к мужу девушки, которая состояла в ее клубе Рублевском, а девушка год назад родила шестого ребенка, то мне хочется сказать: Полина, это крысиная жизнь. Это просто за гранью. Как ты можешь собирать клуб, рассказывать про женскую дружбу, учить семейным ценностям, встречать этого шестого ребенка из роддома и спать с мужем этой несчастной бабы?! Тошнит от этой дамочки молоденькой, которой плевать!" — приводит kp.ru слова Гордон.

Ранее мы также писали, что Дибров поселил жену Полину в особняке на Рублевке за 725 млн рублей. Кроме того, гонорары шоумена на фоне развода могут взлететь в два раза. Подробности тут.