Роза Сябитова — об участии в шоу "Маска": "Бузова-то поет! А почему бы мне не попробовать"

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова отметилась в седьмом сезоне шоу НТВ "Маска". Сябитова выступала в маске Одуванчика и была разоблачена самой первой. В беседе с Teleprogramma.org Роза Сябитова рассказала о своем опыте участия в самом засекреченном шоу.

Операция Сябитовой, которая могла поставить крест на участии

Несмотря на яркое выступление на сцене "Маски", Роза Сябитова призналась, что ее участие было под угрозой. За две недели до начала съемок ей пришлось перенести сложную операцию на правой руке. Так что, она понимала, что покинет проект в числе первых. Рука все еще очень болела.

"Я готова была к такому исходу. За две недели до этого мне сделали сложную операцию", — поделилась Роза.

Несмотря на физические ограничения, связанные с операцией, Роза не стала озвучивать подробности, лишь подчеркнула, что ее близкие были в курсе.

"Зять очень переживал, все знали, что я после операции. Но слава богу, что все обошлось", — добавила Сябитова.

Семейный штаб Сябитовых за кулисами

Участие в таком масштабном проекте, как "Маска", требует слаженной командной работы. И для Розы Сябитовой такой командой стала ее семья. Обычно участники шоу скрывают от своих близких, что заняты в засекреченном проекте, ведь любая утечка информации опасна. Но не в ситуации с Розой Сябитовой!

"Моя семья очень даже знала, потому что они мои директора", — с улыбкой рассказала Роза. — Сын меня сопровождал, дочь Ксения вела переговоры".

Особое место в этом семейном штабе занимают внуки. Роза призналась, что песня "Сигма бой" стала своего рода подарком для ее внучки Мирославы.

"Мирослава знала, потому что она очень любит бабушку, и "Сигма бой" — это была ее идея. Это был мой подарок, мой привет для внучки", — поделилась Сябитова.

Этот трогательный жест показывает, что за ярким образом на сцене скрывается любящая бабушка, готовая на многое ради счастья близких.

Новые грани таланта

Для многих зрителей Роза Сябитова ассоциируется прежде всего со своей работой свахи. Однако ее участие в "Маске" продемонстрировало, что она способна на большее. Роза призналась, что всегда видела себя в роли "аутсайдера" в подобных проектах. Ведь здесь нужно обладать исполнительским мастерством.

"Я во многих проектах участвую как аутсайдер. Я должна развлекать. Это же музыкальный конкурс. Тут нужно мастерство", — рассказала телеведущая.

Путь к открытию певческих способностей оказался неожиданным. Как рассказала Роза, первой, кто помог ей раскрыться несколько лет назад, стала телеведущая Елена Малышева.

"Я первые певческие способности у себя открыла благодаря Елене Малышевой, когда она меня пригласила на празднование Дня медицинского работника. Она ставила мюзикл. И там я поняла, как это делается, как записывается. Это сложная работа, но все возможно", — поделилась Роза Сябитова.

Этот опыт стал для нее настоящим откровением и вдохновением.

Стратегия успеха на сцене

Секрет успеха Розы Сябитовой в "Маске" кроется не только в природной харизме, но и в упорном труде. Она поделилась своим подходом к подготовке.

"Могу точно сказать, почему у меня так лихо все получалось. Я сама была рада за себя, понимала, что у меня хорошо получается. Я учила как стихотворение. Мне, как и всем, давали определенную форму исполнения песни певцом и "минус". Я учила до такой степени,запоминила, где ударения делает исполнитель. Каждое предложение расписывала: как поет артист, так и я. По шесть часов каждый день тратила на то, чтобы запомнить", — рассказала Роза Сябитова.

Такая самоотдача и методичность позволили ей достичь впечатляющих результатов, даже при отсутствии профессиональной подготовки.

Вдохновленная Бузовой

Вдохновение для новых свершений часто находится у тех, кто уже добился успеха. Роза Сябитова не стала исключением, черпая силы и мотивацию из примеров других артистов.

"Бузова то поет! А почему бы мне не попробовать?" — пошутила в финале беседы с Teleprogramma.org Роза Сябитова.

Это высказывание показывает, что Роза не боится экспериментировать и открывать в себе новые таланты, даже если они кажутся неожиданными.

Несмотря на то, что Роза не смотрела свои выступления в "Маске" из-за занятости на съемках "Давай поженимся!", она обещает исправить это упущение.

"Я не смотрела, потому что в это время у меня шли съемки "Давай поженимся!" Но скоро обязательно посмотрю", — заверила Сябитова.

Можно быть уверенными, что это будет интересный взгляд на себя со стороны, полный новых открытий и, возможно, новых идей для будущих выступлений.

А вы смотрите шоу "Маска"? Понравилось выступление Розы Сябитовой? Поделитесь мнением в комментариях.