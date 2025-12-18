Продюсер Лавров — о победе Литягина в суде над Суханкиной: "При чем здесь она?"

Известный продюсер Сергей Лавров в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал победу Андрея Литягина над компанией, которая организует концерты экс-солистки 'Миража' Маргариты Суханкиной. Лавров был очень осторожным в своих оценках и порекомендовал не торопиться с выводами.

Суханкина здесь ни при чем?

Сергей Лавров уточнил, что иск подавался не к Маргарите Суханкиной, а организаторам ее концерта. Будет ли певица платить миллионы рублей компенсации из своего кармана за исполнение песен 'Миража', еще вопрос. К тому же окончательное решение еще не принято.

"Это же претензии не к ней, а к организатору. При чем здесь она? Это просто вывернуто, и все как всегда. Вы не забывайте, это только первая инстанция. А гражданские суды вообще в этом не разбираются. Это до тех пор, пока не дойдет до суда по интеллектуальной собственности. Точно так же, как и в истории с Долиной… Нужно быть очень аккуратными в выводах", — отметил Сергей Лавров.

Что случилось?

Создатель группы 'Мираж' Андрей Литягин выиграл суд у организатора концертов Маргариты Суханкиной. Он требовал компенсацию в почти 17 млн рублей, и инстанция удовлетворила его иск.

По словам композитора, озвученная сумма компенсации — это лишь 'цветочки', а нанесенный ему материальный ущерб он оценивает 'в сотни миллионов рублей'.

Судился Литягин с Суханкиной на протяжении десяти лет. Сумму в 17 млн он назвал беспрецедентной. Мол, еще никому не удавалось взыскать такие деньги.

