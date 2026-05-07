Продюсер Дзюник пожаловался на Рудковскую на фоне скандала с сыном Плющенко

Известный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org рассказал о реакции Яны Рудковской на его обращение к ней и ее сыну Саше. Дзюник не смог остаться равнодушным с громкой ситуации и прокомментировал ее в личном блоге. Но видео быстро было удалено.

Что произошло с видео Дзюника

Леонида Дзюника зацепила история, рассказанная старшим сыном фигуриста Евгения Плющенко Егором Ермаком. Дзюник тоже рос без отца и поэтому принял близко к сердцу откровения молодого человека о нежелании звездного папы общаться с ним. В личном блоге Дзюник записал эмоциональное видео, в котором прокомментировал ситуацию в знаменитом семействе. Но! Запись была удалена. В этом продюсер видит руку своей коллеги, продюсера Яны Рудковской, жены Евгения Плющенко.

«Я записал видео в соцсети. Буквально через сутки его удалили. Я написал жалобу, разместил видео еще раз, но его вновь удалили. Оказывается, это Яна Рудковская пишет жалобы на всех, кто размещает подобную информацию», — рассказал Teleprogramma.org Леонид Дзюник.

Что шокировало Дзюника

Леонид Дзюник посмотрел интервью Егора Ермака и признался, что был в шоке от услышанного. Но особенно Дзюника поразили высказывания Саши Плющенко. Мальчик записал публичное видеообращение к старшему брату. В кадре Саша отчитывает Егора, заявляет, что тому нужны только деньги, и в итоге объявляет, что отрекается от него. Дзюник обратился к Саше Плющенко.

«Это же твой родной брат. Да, вы не жили вместе. Да, у вас разные мамы. Но ты должен быть мужчиной! Даже сейчас, даже в своем раннем возрасте», — сказал Леонид Дзюник.

По словам продюсера, его видео осталось в YouTube. И там его посмотрели несколько сотен тысяч человек.