«Я какой-то, видимо, не такой»: сын Плющенко от первого брака рассказал за что обижен на отца

Сын Евгения Плющенко от первого брака рассказал о непростых отношениях с отцом.

Отношения между знаменитым фигуристом Евгением Плющенко и его старшим сыном Егором долгое время оставались за кадром публичной жизни спортсмена. Теперь молодой человек решился на откровенное признание — он поделился подробностями своего общения с отцом и объяснил, почему в детстве испытывал чувство отчуждённости.

Редкие встречи вместо постоянного общения

Егор Ермак подчеркнул, что его мать никогда не препятствовала его встречам с отцом. Напротив, она всегда поддерживала идею общения и даже помогала организовать встречи.

«Мама всегда была за то, что я с ним виделся, общался. И всегда отпускала, довозила даже, когда мы договаривались где‑то встретиться. Запретов никогда не было», — поделился старший сын Евгения Плющенко.

Тем не менее контакты с отцом происходили крайне редко. По словам Егора, за всю жизнь было всего несколько эпизодов, когда Евгений забирал его на выходные. Пару раз молодой человек приезжал к отцу в Москву — случались какие‑то встречи и разговоры, но они не стали традицией.

«Было пару раз за всю жизнь. Пару раз я приезжал к нему в Москву, и были какие‑то встречи, были какие‑то разговоры, подарки. Но это было крайне редко, крайне мало», — добавил Егор.

Подарки вместо эмоциональной близости

Молодой человек отметил, что большая часть взаимодействия с отцом сводилась к материальным проявлениям заботы. Евгений дарил подарки, но глубокого эмоционального контакта между ними не возникало:

«Чаще всего это выражалось в финансовом плане, то есть это какие‑то подарки, еще что‑то. Можно купить ребёнка, но любовь не получал от отца», — рассказал Егор.

Егору хотелось совсем другого — простого человеческого общения, возможности делиться мыслями и переживаниями, проводить время вместе. Однако эти потребности оставались неудовлетворенными.

В детстве Егор испытывал болезненные чувства из‑за недостатка внимания со стороны отца. Ему казалось, что он «какой‑то не такой» или «лишний», особенно когда не получалось даже дозвониться до родителя и обсудить что‑то важное:

«В детстве, конечно, у меня была обида. Мне было неприятно, что я какой‑то, видимо, не такой, или я лишний, не могу дозвониться, поделиться даже с чем‑то», — поделился он своей болью.

Со временем отношение молодого человека к ситуации изменилось. Сейчас он говорит, что никаких обид больше не испытывает:

«Я в определенном возрасте понял, какое со стороны отца ко мне отношение. И у меня нет обиды», — заверил сын Плющенко во время интервью Денису Пархоменко на Youtube-канале «Как есть».

