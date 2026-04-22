«Я какой-то, видимо, не такой»: сын Плющенко от первого брака рассказал за что обижен на отца

Отношения между знаменитым фигуристом Евгением Плющенко и его старшим сыном Егором долгое время оставались за кадром публичной жизни спортсмена. Теперь молодой человек решился на откровенное признание — он поделился подробностями своего общения с отцом и объяснил, почему в детстве испытывал чувство отчуждённости.

Редкие встречи вместо постоянного общения

Егор Ермак подчеркнул, что его мать никогда не препятствовала его встречам с отцом. Напротив, она всегда поддерживала идею общения и даже помогала организовать встречи.

«Мама всегда была за то, что я с ним виделся, общался. И всегда отпускала, довозила даже, когда мы договаривались где‑то встретиться. Запретов никогда не было», — поделился старший сын Евгения Плющенко.

Тем не менее контакты с отцом происходили крайне редко. По словам Егора, за всю жизнь было всего несколько эпизодов, когда Евгений забирал его на выходные. Пару раз молодой человек приезжал к отцу в Москву — случались какие‑то встречи и разговоры, но они не стали традицией.