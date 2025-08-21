"Откуда я знаю": Волочкова ответила за свои высказывания о Сочи — называла 'колхозом'

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала появившиеся в СМИ ее высказывания о Сочи. Волочкова дала понять, что ее неправильно поняли. Негативную информацию об этом курорте она выдавала со ссылкой на местных жителей.

Что Волочкова делала в Сочи

Анастасия Волочкова рассказала, что в Сочи выступала вместе со своим партнером Марчелло. Приезжали они в город-курорт по приглашению. Сочи звезда практически не видела.

Ее разместили в отеле по соседству с караоке-баром. Одну ночь Волочкова провела в гостинице. А потом сразу после выступления уехала в Санкт-Петербург, навещать больного отца.

"Первого августа меня пригласили выступить в караоке 'ForteПьяно' в Сочи, на их сцене на праздновании дня рождения. Принимали меня просто великолепно. Я не знаю, откуда такая информация, что я ругаю Сочи. Люди, которые нас окружали, рассказывали, что да, много хулиганства в этом городе… Просто я по рассказам других людей сделала какие-то выводы. Откуда я знаю, как развивается этот курорт, я там не была 14 лет", — объяснилась Волочкова за свои слова о Сочи в беседе с Teleprogramma.org.

Чем Волочковой не понравился Сочи

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова негативно отозвалась о городе на берегах Черного моря. Она назвала Сочи 'колхозом' и 'совком'. Балерина добавила, что ее ноги в Сочи больше не будет.

Отдыхать звезда балета любит на Мальдивах. Этим летом Волочкова уже побывала там. Экзотические острова Анастасия считает чуть ли не своей дачей, так часто она там бывает.

Недавние скандалы Волочковой

Анастасия Волочкова — большая мастерица по части попадания в скандалы. На днях она назвала свадьбу своей дочери Ариадны в Москве 'сабантуем'. А все потому, что балерину не позвали на торжество в загородном клубе.

Еще ранее Волочкова оскандалилась в самолете. Она летела эконом-классом. И водрузила свои длинные ноги на соседнее сиденье.

Это понравилось не всем пассажирам. Одна из девушек записала видео, оно завирусилось в Сети. Волочковой пришлось оправдываться за свое поведение.