"Полный совок": Волочкова обрушилась на Сочи, пообещала больше 'ни ногой'

Анастасия Волочкова в критических тонах высказалась об отдыхе в Сочи. Этот курортный город, любимый многими россиянами, вызвал у бывшей примы-балерины Большого театра неоднозначную реакцию. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова заявила, что не вернется в Сочи.

"Полный совок"

Волочкова дала понять, что еще в 2009 году она пыталась стать мэром города. А теперь Анастасия настаивает на том, что ее тогда заставили участвовать в выборах.

"Я больше никогда не связывала бы свою жизнь с Сочи. Да и не хотела я становиться мэром этого ужасного города. Местные добрые люди сами собрали мне документы и все подготовили. Я в Сочи была недавно. Впервые с 2009 года. Как был колхоз, так и остался. Меня принудили баллотироваться. А город сам по себе вообще очень криминальный. Это мне рассказали жители. Полный совок! Я там станцевала, спела и больше туда не вернусь», — приводит Absatz слова Волочковой.

Отдых только на Мальдивах

Балерина не скрывает, что просто обожает отдыхать на фешенебельных курортах. Мальдивы Анастасия давно считает своей "дачей". В отпуск артистка летает исключительно с красавцами. Правда, держит в секрете, кто оплачивает ее проживание и перелет.

Не так давно балерина выдала замуж 19-летнюю дочку Ариадну. Та, по слухам, решила взять фамилию новоиспеченного мужа — Григорян, чем очень расстроила именитую маму. Анастасия рассчитывала на то, что дочь останется под фамилией Волочкова. А ее "вторую свадьбу" в Москве балерина и вовсе назвала "сабантуем". Анастасию задело то, что дочь пригласила на праздник бабушку. А вот Волочковой на торжестве не было.