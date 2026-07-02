Отец Фриске лишил Платона наследства: «Мальчик вообще не интересуется мамой»

Пенсионер не скрывал эмоций, назвав бывшего зятя «гнидой» и «обыкновенной мразью». По словам Владимира Фриске, он не общается с внуком уже много лет и не знает, где тот живет.

«Я даже не знаю его телефона, не знаю, где он находится. Как я могу с ним общаться, если он все отключил?» — заявил он Teleprogramma.org.

Отец певицы подчеркнул, что не намерен передавать Шепелеву ничего из имущества, а все документы уже начал переоформлять на свою вторую внучку Луну, дочь младшей дочери Натальи.

«Если им не надо, я понимаю, что мальчик вообще не интересуется мамой. Там его напичкали полную. А Шепелеву я не намерен что-то отдавать», — сказал Фриске.

Он также отметил, что опасается «наделать глупостей», если вмешается в ситуацию, и не хочет вредить ребенку.

Отдельно Владимир Фриске прокомментировал недавние публикации Шепелева в годовщину смерти Жанны. По его словам, телеведущий намеренно поднял шумиху, чтобы напомнить о себе.

«Этот идиот, этот гнида, он специально начал все это на день смерти Жанны, начал писать какую-то ересь, что мы вроде бы хотим через телевидение встретиться. Как я могу хотеть через телевидение, если я даже не знаю его телефона?» — возмутился пенсионер.

Отец певицы также рассказал, что Ольга Орлова, крестная мать Платона, пыталась связаться с Шепелевым после его публикации, но ответа так и не получила.

«Ольга сразу написала ему, а он больше не отвечал. Чтобы его не забыли. Именно на день смерти ересь написал», — резюмировал Владимир Фриске.

На вопрос о том, изменит ли он решение, если Платон сам захочет встретиться через несколько лет, Фриске ответил жестко: ему уже 75 лет, и ждать он не намерен.