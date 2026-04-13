"Очень жаль детей": подруга семьи Чекалиных расплакалась из-за приговора Артему

Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194 миллиона рублей.

Корреспонденты Teleprogramma.org связались с Евгенией, чтобы узнать ее мнение о случившемся. Сама Кривцова была потрясена новостью.

"Да вы что? Мне нечего сказать", — ответила она на вопрос о приговоре.

Евгения, которая очень близка с Лерой и всей семьей Чекалиных, не скрывала боли.

"Просто очень жаль детей, что с ними будет… Боже, какой кошмар", — добавила она.

Кривцова извинилась, что не может подобрать слов, и повторила:

"Это очень, очень грустно. Мы все молимся за Леру".

Напомним, 13 апреля Гагаринский суд Москвы вынес вердикт Артему Чекалину, признав его виновным в незаконном переводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Прокурор требовал для него 7,5 лет колонии и штраф почти в 197 миллионов, однако суд снизил срок на полгода, назначив семь лет заключения.

Перед тем как огласили приговор, Артем успел сказать, что предупредил троих детей — он мог не вернуться домой. При этом он настаивает на своей невиновности. Защита уже заявила, что будет обжаловать решение суда.

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, из-за тяжелой болезни не смогла присутствовать на заседании. За неделю до приговора она обратилась к судье с письмом, где просила проявить снисхождение к отцу ее детей. Однако суд не изменил позицию.

Теперь Артема отправляют в колонию. Его дети, как говорят близкие, остаются с больной матерью. И никто не знает, увидят ли они отца снова. И если увидят — то когда.