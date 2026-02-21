"Нужен покой": Светлана Немоляева рассказала о своем самочувствии после приступа

Светлана Немоляева рассказала Teleprogramma.org правду о своем состоянии. Когда мы набрали номер ее телефона, Светлана Владимировна тут же взяла трубку. Что она ответила на вопрос о здоровье?

Как себя чувствует Светлана Немоляева

Обеспокоенные новостями о плохом самочувствии Светланы Немоляевой журналисты Teleprogramma.org позвонили актрисе. Светлана Владимировна тут же ответила. Но предупредила, что не может разговаривать долго, поскольку только что перенесла приступ.

"Я не могу долго разговаривать, потому что мне только что сняли приступ. У меня все в порядке, так что не волнуйтесь. Мне надо восстановиться, нужен покой", — рассказала Светлана Владимировна.

Что случилось с Немоляевой

На информационных лентах ранее появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Светланы Немоляевой. Уточнялось, что 88-летняя звезда театра и кино почувствовала себя плохо дома. У Светланы Владимировны диагностированы нарушения сердечного ритма.

Проблемы с сердцем Светлана Немоляева испытывает на протяжении последних десяти лет. В мае прошлого года актриса перенесла операцию.

Несмотря на почтенный возраст и слабое здоровье, Светлана Немоляева продолжает работать. Она играет в спектаклях, снимается в кино и выходит в свет. В новом фильме о Буратино Светлана Владимировна исполнила роль черепахи Тортиллы. И посетила светскую премьеру этого фильма.

Давайте пожелаем Светлане Немоляевой скорейшего восстановления! Пишите свои пожелания в комментариях.