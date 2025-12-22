Сыгравшая черепаху Тортиллу Светлана Немоляева: "Мне было как-то не по себе"

88-летняя актриса Светлана Немоляева продолжает играть в театре и сниматься в кино. В сказке 'Буратино', которая выйдет на экраны 1 января 2026 года, Светлана Владимировна сыграла роль черепахи Тортиллы. По признанию Немоляевой, у нее были сомнения, соглашаться на этот эксперимент или нет.

Роль Немоляевой в 'Буратино'

Светлана Немоляева призналась, что была очень удивлена, когда ей поступило предложение воплотить на экране образ черепахи Тортиллы. Как можно замахиваться на такое после Рины Зеленой?! Немоляева очень боялась сравнений с легендарной актрисой.

"Мне было как-то не по себе. Опасалась того, что нас будут сравнивать, что все будет очень непросто", — призналась Светлана Немоляева в беседе с kp.ru.

Режиссер нового 'Буратино' Игорь Волошин сумел убедить Немоляеву сыграть в его фильме. Он рассказал, что черепаха Тортилла в его версии будет совершенно иной, без отсылок к образу, созданному когда-то Риной Зеленой. И Светлана Владимировна ответила согласием, о чем сейчас совершенно не жалеет.

Как сейчас живет Светлана Немоляева

Светлана Немоляева уже четырнадцать лет вдова. С мужем, известным актером Александром Лазаревым, она прожила в браке больше пятидесяти лет. Их союз для многих является настоящим примером истинной любви и уважения.

Светлана Немоляева в знак памяти о покойном муже до сих пор носит обручальное кольцо, которое Александр Лазарев надел ей на безымянный палец правой руки в марте 1960 года. У Светланы Немоляевой есть сын, Александр Лазарев – младший, и внучка Полина Лазарева, которая тоже стала актрисой.

В мае этого года Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце. Она продолжает сниматься в кино. И, помимо 'Буратино', сыграла еще и в 'Простоквашино'. По признанию актрисы, большие роли ей уже не под силу, а маленькие — самое то.

