«Никакой Отар мне ничего не может запретить»: Цыганова ответила на слова Кушанашвили о пожилых артистах

62-летняя певица Вика Цыганова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала недавние высказывания Отара Кушанашвили о звездах зрелого возраста. Он считает, что они должны трезво оценивать, как смотрятся на сцене и вовремя ее покидать.

Вика Цыганова заявила, что в этом вопросе точно не намерена ориентироваться на мнение Кушанашвили. У нее есть армия поклонников. И пока они хотят слушать ее песни, она будет выходить на сцену.

«Я отрабатываю свой талант. Работаю по благословению. Сколько мне Господь даст, столько и буду трудиться. И никакой Отар Кушанашвили мне ничего не может запретить или сказать. Сейчас просто меньше работы, после погружения в себя. Энергию трачу только на тех людей, которых люблю. И те поклонники, которые со мной всю жизнь, они не отпускают меня, хотят, чтобы мы были с ними на одной орбите. А мои поклонники — это весь наш народ», — высказалась Вика Цыганова.

Но при этом певица считает, что некоторые ее ровесники-коллеги часто забывают о правилах приличия. А вот это уже выглядит удручающе.

«Если человек по сцене прыгает и ноги задирает, наверное, в шестьдесят лет, это просто неэстетично. Да, простят меня некоторые коллеги… Одно дело — разбрасывать камни, другое – собирать. Я сейчас больше работаю как наставник. Мне есть что сказать. В этом плане я работаю как подвижник, как меценат», — заключила Цыганова.

Напомним, журналист Отар Кушанашвили в своем подкасте «Заходи! Гостем будешь» устроил настоящий разнос знаменитостям в возрасте. Особенно от него досталось Алексею Глызину и Александрову Серову, обоим исполнителям уже за семьдесят лет. Их поведение на сцене Отар назвал непристойным.

Александр Серов в беседе с Teleprogramma.org назвал Отара Кушанашвили в ответ матерщинником и гонщиком, заявив, что тот не ходит на его концерты и не может знать, как они проходят и как он ведет себя на сцене.

