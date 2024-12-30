Краймбрери флиртовала с Биланом, Лепс кашлял, а SHAMAN пил чай: как снималась «Новогодняя ночь на Первом»

31 декабря на Первом канале вновь состоится традиционная «Новогодняя ночь». Эта «Ночь» будет особенной, поскольку знаменитый телеканал отмечает свое 30-летие. Так что праздничная программа обещает быть насыщенной!
Наряду со шлягерами россиян порадуют и новые песни в исполнении хитмейкеров этого года. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках «Новогодней ночи» в начале декабря.
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Полина Гагарина как Снегурочка
За день снимается несколько номеров. За выступлениями артистов наблюдают специально набранные зрители, одетые в праздничные наряды. Перед ними стоит задача создавать новогоднюю атмосферу, для чего им выдаются бенгальские огни. Также для усиления эффекта артисты массовых сцен включают фонарики на телефонах.
«Ребята, высоко фонарики не поднимаем», — обращаются к массовке режиссеры программы.
А тем временем на площадке появляется Полина Гагарина в белоснежном платье, в окружении девушек в нарядах такого же цвета. Они становятся в круг, исполняют танец с лентами, больше напоминающий пляски героинь сказки «Снегурочка». Только Мизгиря не хватает!
«А у вас есть возможность показать круг сверху, с верхней точки?» — деловито спрашивает Полина у режиссеров. Ей отвечают утвердительно.
Полина Гагарина и ее команда напоминают снегурочек. Фото: Юрий Феклистов
Настоящие мужчины: Николай Расторгуев, Григорий Лепс и SHAMAN
Когда Полина Гагарина уходит со сцены, начинается подготовка следующего номера. А через несколько минут в толпе артистов массовых сцен раздается восторженный гул — на площадку прибыл сам SHAMAN. Да не один, а вместе с Николаем Расторгуевым и Григорием Лепсом. Зритель увидит выступление этого трио впервые.
Чтобы взбодриться, SHAMAN пьет чай в пластмассовом стаканчике. А Григорий Лепс меж тем сильно кашляет, и чтобы облегчить свое состояние, промокает влажными салфетками нос, лицо. Тем временем зрители с горящими глазами снимают все на камеры своих мобильных телефонов.
«Не снимайте на видео», — раздается голос человека, ответственного за массовку.
«Нас же все равно покажут по телевизору», — шутит SHAMAN.
Григорий Лепс же продолжает кашлять и ждет, когда же начнутся съемки с его участием.
«Мы уже в образе стоим», — торопит ответственных за номер артист.
Скорее всего, он подхватил ОРВИ, но, несмотря на свое тяжелое состояние, стойко переносит все тяготы съемочного процесса. При этом лицо певца гримеры постоянно обтирают влажными салфетками.
SHAMAN и Григорий Лепс поют о настоящем мужчине. Фото: Юрий Феклистов
Итак, сначала трое артистов исполняют песню «С чего начинается Родина» и композицию из кинофильма «Белорусский вокзал», а уже после перерыва SHAMAN и Григорий Лепс поют свой недавний хит «Настоящий мужчина».
После третьего номера SHAMAN поспешно уезжает — вечером у него концерт в Сергиевом Посаде.
Мари Краймбрери — Диме Билану: «Ты красивый!»
Затем эстафету подхватывают Мари Краймбрери и Дима Билан, которые во время подготовки к номеру на песню Its my life неистово флиртуют друг с другом. Причем переглядывания и перешептывания происходят во время исполнения сложного номера, по сюжету которого артисты взбираются на высокие лестницы и идут навстречу друг другу. Ситуацию усложняет то, что Краймбрери — на высоченных каблуках!
«Если я где-нибудь упаду, не надо меня снимать. Хотя если я буду падать красиво, снимай видосики», — обращается Мари к своему партнеру.
Затем то ли по сценарию, то ли в шутку, то ли в силу хорошего настроения Мари говорит Диме Билану: «Ты красивый!»
«Сияешь! — отвечает он на эту реплику. — Я редко смущаюсь, но с тобой смущаюсь!» После чего певец начинает мяукать. Видимо, накануне он слишком долго общался со своим котом Шахтером.
Мари Краймбрери и Дима Билан — на высоте. Фото: Юрий Феклистов
Скорее всего, этот звездный диалог — всего лишь игра на публику, либо же способ отвлечься от своего страха и не смотреть вниз. Ведь лестницы, на которых артисты исполняют свой хит, практически достают до потолка.
Кстати, всего в номере использовалось семь лестниц, и они были невероятно тяжелыми. Так, вес самой большой конструкции составлял 500 кг!
Чтобы эти «агрегаты» не разбили пол, художники по реквизиту нарезали фанеру, обклеили черным оракалом и на нее уже ставили тяжеленные лестницы. А чтобы зрители не заметили черные подложки под ними, графисты нарисовали на полу графику в черно-белый квадрат.
Первым делом — «Самолеты»
Для номера Жени Трофимова «Самолеты» художникам по реквизиту нужно было найти 30 самолетов разных форм и цветов.
«Большие самолеты, 150 см в длину, нашлись абсолютно случайно! Я относила в химчистку ковер, который лежал у нас на подводках, ведущих в локации, чтобы его подготовили к съемке, и в соседней двери увидела, как сидит мужчина и что-то усердно скручивает, что-то похожее на крыло самолета! — рассказывает художник по реквизиту Дарья Баденкова.
— Захожу и не могу поверить своим глазам: у людей там мастерская, они делают модели самолетов, поездов и прочего транспорта. Печатают на 3D-принтере!
Конечно, меня уже было не остановить, и уже через 20 минут этот замечательный человек грузил мне в машину четыре больших самолета, которые когда-то даже участвовали в соревнованиях, пока не запретили использовать беспилотники и другие летающие объекты».
Как найти ретрокран
А вот задумка номера Сергея Жукова «Студент 2024» заключалась в том, что Сергей — режиссер и снимает клип в разных эпохах. Однако ставить режиссерский пульт показалось слишком банальным, и художники по реквизиту придумали задействовать операторский действующий кран! Но поскольку номер создавался в ретростиле, то и кран должен был быть таким же.
Специально для Сергея Жукова нашли ретрокран. Фото: Юрий Феклистов
В итоге найти такой сложный реквизит помог руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров. Операторский кран из прошлого находился в музее «Мосфильма», а на съемочную площадку его доставили восемь постановщиков и два спецсопровождающих.
Помимо вышеперечисленных исполнителей с новыми номерами, зрители также увидят Niletto, Акима Апачева, рэпера ST, Zivert, Татьяну Куртукову и многих других артистов.
Проводниками зрителей по новогодней ночи станут Анна Шатилова и Леонид Якубович, Юлия Барановская и Александр Гордон, Яна Чурикова и Валдис Пельш, Митя Хрусталев и Дмитрий Соловьев и многие другие ведущие Первого канала.
Максим Аверин и Лариса Гузеева. Фото: Юрий Феклистов
Женщины Первого подготовились к праздничному эфиру основательно. Так, Лариса Гузеева заказала у российских дизайнеров эксклюзивный пиджак из серебряных пайеток, созданный специально для этого торжества.
Яна Чурикова очаровала зрителей восхитительным блестящим платьем нежно-розового цвета в пол с пышными рукавами. Екатерина Стриженова предпочла эффектное платье цвета фуксии с огромным бантом, подчеркивающим ее элегантность.
Ведущие Первого канала в новогоднюю ночь. Фото: Юрий Феклистов
Для праздничного вечера Юлия Барановская выбрала роскошное облегающее платье глубокого коричневого цвета — трендового оттенка, идеально подчеркивающего ее безупречную фигуру.
В общем, проведите новогоднюю ночь с женщинами Первого канала. Да и с «настоящими мужчинами», о которых уже упоминалось в этой статье, тоже!
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