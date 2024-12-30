Краймбрери флиртовала с Биланом, Лепс кашлял, а SHAMAN пил чай: как снималась «Новогодняя ночь на Первом»

31 декабря на Первом канале вновь состоится традиционная «Новогодняя ночь». Эта «Ночь» будет особенной, поскольку знаменитый телеканал отмечает свое 30-летие. Так что праздничная программа обещает быть насыщенной!

Наряду со шлягерами россиян порадуют и новые песни в исполнении хитмейкеров этого года. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках «Новогодней ночи» в начале декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Полина Гагарина как Снегурочка

За день снимается несколько номеров. За выступлениями артистов наблюдают специально набранные зрители, одетые в праздничные наряды. Перед ними стоит задача создавать новогоднюю атмосферу, для чего им выдаются бенгальские огни. Также для усиления эффекта артисты массовых сцен включают фонарики на телефонах.

«Ребята, высоко фонарики не поднимаем», — обращаются к массовке режиссеры программы.

А тем временем на площадке появляется Полина Гагарина в белоснежном платье, в окружении девушек в нарядах такого же цвета. Они становятся в круг, исполняют танец с лентами, больше напоминающий пляски героинь сказки «Снегурочка». Только Мизгиря не хватает!