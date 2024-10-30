Как живет Димаков после «Дома-2»: работает в салоне красоты, дружит с Василишиной и Камбур, появляется на подиумах страны

Антон Димаков пришел на «Дом-2» в 2012 году, став новой звездой реалити. Как сейчас живет участник масштабного проекта, чем занимается, с кем дружит и как у него обстоят дела на личном фронте – читайте в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org.

- Какую цель вы преследовали, когда отправились на «Дом-2»?

- Когда я попал на «Дом-2», я преследовал цель засветиться, тогда это был очень масштабный проект. Думаю, его все в то время смотрели, это было что-то новенькое для телевидения. Когда я начал смотреть шоу, мне было четырнадцать лет, я представлял, как было бы здорово, если бы я попал туда, но я понимал, что раньше 18 лет меня в проект не возьмут. К совершеннолетию меня все это немного отпустило, но я посмотрел несколько серий и реалити опять затянуло, я вспомнил про свою подростковую мечту, понял, что мне хочется перемен и пошел на кастинг.

- Когда вы пришли в проект, то заявили, что хотите строить отношения со Снежаной Камбур. Она вам действительно тогда нравилась или это условие шоу – обязательно надо к кому-то приходить?

- Перед тем, как пойти на кастинг, я посмотрел несколько серий, увидел Снежану. Как персонаж она мне показалась очень нестандартной, я понял, что эта девочка, к которой можно прийти на проект. В первую очередь она меня зацепила своей образованностью, тем, что интересно излагают свои мысли, классно выглядит и в принципе такой человек, с которым хочется подружиться. И когда я туда пришел, то понял, что мне с ней классно, очень интересно. Мы начали строить отношения.

В «Доме-2» не обязательно идти к кому-то, но твоя позиция будет более четкой, если скажешь к кому ты пришел. Участникам и организаторам будет более понятно - стоит тебя оставлять в проекте или нет.

Но если ты максимальный уверен в себе, то можно идти в шоу и просто так, возможно, ты останешься, но я был не таким. Я так себя не чувствовал.