Как живет Димаков после «Дома-2»: работает в салоне красоты, дружит с Василишиной и Камбур, появляется на подиумах страны

- Какую цель вы преследовали, когда отправились на «Дом-2»?
- Когда я попал на «Дом-2», я преследовал цель засветиться, тогда это был очень масштабный проект. Думаю, его все в то время смотрели, это было что-то новенькое для телевидения. Когда я начал смотреть шоу, мне было четырнадцать лет, я представлял, как было бы здорово, если бы я попал туда, но я понимал, что раньше 18 лет меня в проект не возьмут. К совершеннолетию меня все это немного отпустило, но я посмотрел несколько серий и реалити опять затянуло, я вспомнил про свою подростковую мечту, понял, что мне хочется перемен и пошел на кастинг.
- Когда вы пришли в проект, то заявили, что хотите строить отношения со Снежаной Камбур. Она вам действительно тогда нравилась или это условие шоу – обязательно надо к кому-то приходить?
- Перед тем, как пойти на кастинг, я посмотрел несколько серий, увидел Снежану. Как персонаж она мне показалась очень нестандартной, я понял, что эта девочка, к которой можно прийти на проект. В первую очередь она меня зацепила своей образованностью, тем, что интересно излагают свои мысли, классно выглядит и в принципе такой человек, с которым хочется подружиться. И когда я туда пришел, то понял, что мне с ней классно, очень интересно. Мы начали строить отношения.
В «Доме-2» не обязательно идти к кому-то, но твоя позиция будет более четкой, если скажешь к кому ты пришел. Участникам и организаторам будет более понятно - стоит тебя оставлять в проекте или нет.
Но если ты максимальный уверен в себе, то можно идти в шоу и просто так, возможно, ты останешься, но я был не таким. Я так себя не чувствовал.
Снежана Камбур и Антон Димаков. Фото: соцсети
- А были ли вы влюблены в кого-то на самом деле в шоу? В Валерию Уварову, Снежану Камбур, Розу Василишину?
- Скорее всего, нет. Все-таки я шел на «Дом-2» для того, чтобы засветить свое лицо. Но если бы случилась искренняя любовь, было бы классно. Но я думаю, такого не было и с моей стороны, и со стороны девочек. Была симпатия, мы классно проводили время, но для настоящей любви мы были сильно молоды.
- Многие участники проекта уже рассказали, что за периметр отправляли участников вовсе не герои «Дома-2», а режиссеры проекта. Подговаривали против одних, давали иммунитет другим и прочее. У вас были такие моменты?
- Ушел, по-моему, я как раз по этой причине. В «Доме-2» могли давать наставления, направление, куда желательно повернуть, в какую дверь лучше зайти, но сценариев в прямом смысле слова не было.
Роза Василишина и Антон Димаков. Фото: соцсети
- Вообще приходилось делать в шоу то, что вы не хотели из-за настояния организаторов?
- Да, приходилось переступать через себя, но не из-за того, что этого хотели организаторы. А из-за того то, что я сам понимал, где нахожусь – в шоу. От твоего поведения зависит дальнейшее пребывание в проекте, поэтому приходилось выходить из зоны комфорта и образно говоря «плевать кому-то в тарелку», чтобы людям было интересно смотреть телевизор. Это, по сути, работа. И мы также, как все остальные люди ждали выходных, чтобы можно было просто отдохнуть и ничего не делать.
- Есть моменты, которые вы вспоминаете из жизни на «Доме-2» с ощущением стыда?
- Я благодарен родным, близким, маме, папе, любимой сестре, что они поддержали меня. Но по прошествии времени я понимаю, что это все было каким-то сюром. В глобальном смысле я там классно провел время, но с легким с ощущением испанского стыда.
Антон Димаков. Фото: предоставлено героем публикации
- Вообще какие чувства у вас остались от проекта?
- Есть чувство ностальгии, добрые воспоминания о беззаботной юности, когда я, будучи молодым парнем, с ветром в голове пришел в телик, мечтая о славе. Мне было все по плечу, я ничего не боялся.
Я благодарен проекту, что у меня была возможность побывать на нем в таком возрасте, это было классное время. Меня окрыляло, когда на улицах меня узнавали люди. И тут главное не сойти с ума от этого.
Я очень благодарен девочкам, Снежане Камбур, Розе Василишиной, с которыми мы до сих пор на связи, дружим, видимся, с удовольствием общаемся. Думаю, нас ничто не сможет разлучить кроме старости.
- Чему научил вас проект? Какие уроки вынесли?
- Наверное, не бояться камер, быть более открытым и смелым. Но каких-то глобальных уроков я не получил.
- Как у вас дела в личной жизни, если не секрет?
- В личной жизни у меня все отлично, стабильно, я в отношениях и очень счастлив.
Антон Димаков. Фото: vk.com/adimakov
- Чем вы сейчас занимаетесь? Чем увлечены?
- Актерами, поэтами, музыкантами и певцами всем, конечно, не быть. Эти направления деятельности очень привлекательные, но есть и другие замечательные профессии. Я открыл себя в наращивании волос, работаю мастером-парикмахером по наращиванию волос в лучшем салоне Москвы!
Также я по-прежнему занимаюсь моделингом, участвую в показах, снимаюсь в рекламе, но это все дополнительный заработок. Основной – это парикмахерское искусство. Я в нем счастлив и совершенно свободно себя чувствую.
- О чем вы мечтаете?
- Мечтаю, чтобы все мои родные, близкие и друзья были счастливы и здоровы. Да, банально, но это так.
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