Маруся Климова о своей роли в сериале «Гудбай»: «Простая девушка, которая хочет внимания со стороны своего возлюбленного»

Итак, долгожданный комедийный сериал от «Гудбай» стартует сегодня в 21:00 на ТНТ! Сайту Teleprogramma.org удалось поговорить с исполнительницей одной из главных ролей многосерийного телефильма — Марусей Климовой, известной по ролям сериалах «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки», а также «Карьеристки».

«Моя героиня — учитель русского языка в школе небольшого подмосковного города. Она простая девушка, которая хочет внимания со стороны своего возлюбленного — Алексея, работающего в той же школе физруком. Но он туго соображает, и ей постоянно приходится ему все объяснять и обижаться», — поведала нашем корреспонденту актриса.

По словам Маруси Климовой, роль показалась ей весьма понятной по-женски. И ей было достаточно легко перевоплотиться в нее.

Любопытно, что и в сценарии, и на актерском вагончике у Климовой написано просто: «Натаха». Собственно, это имя в полной мере характеризует героиню, которую сыграла она.

Натаха Климовой постоянно ругается и строит отношения с физруком Алексеем (играет Алексей Димов) из той же школы, где работает сама. Влюбленным никак не удается оформить брак, что очень раздражает учительницу. К тому ж жених не сильно отличается умом и сообразительностью, поэтому героине Климовой нужно вечно подбадривать, вдохновлять и заставлять своего жениха.

По случайности в школу, где работают Наташа и Алексей, приходит не кто иной, как Байден (его сыграл Дмитрий Дюжев). Все думают, что это обычный дедушка, который когда-то жил в США. Россияне начинают помогать ему...