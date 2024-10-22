«Это было весьма искрометно»: актриса Маруся Климова — о роли Дюжева в сериале «Гудбай» на ТНТ

28 октября в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена, который прилетает в Россию, чтобы узнать, почему его санкции против россиян не работают. В комедии о столкновении разных менталитетов снялась актриса Маруся Климова, известная по ролям в сериалах «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки», а также «Карьеристки». Перед премьерой «Гудбай» Маруся рассказала о своей героине и о юморе проекта.

— Расскажите, кого вы играете в сериале «Гудбай»? Насколько вам близка эта роль? Были ли сложности с перевоплощением, вхождением в роль?

— Моя героиня — учитель русского языка в школе небольшого подмосковного города. Она простая девушка, которая хочет внимания со стороны своего возлюбленного — Алексея, работающего в той же школе физруком. Но он туго соображает, и ей постоянно приходится ему все объяснять и обижаться. Роль показалась мне очень понятной по-женски, и сложностей с перевоплощением не возникло.

— Как вам работалось на съемочной площадке вместе с Дмитрием Дюжевым?

— Дмитрий — прекрасный поддерживающий партнер, который всегда готов помочь советом и делом, настоящий джентльмен. Было приятно работать вместе, а также наблюдать за его самоотверженным перевоплощением. Это было весьма искрометно.