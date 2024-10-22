«Это было весьма искрометно»: актриса Маруся Климова — о роли Дюжева в сериале «Гудбай» на ТНТ

28 октября в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена, который прилетает в Россию, чтобы узнать, почему его санкции против россиян не работают. В комедии о столкновении разных менталитетов снялась актриса Маруся Климова, известная по ролям в сериалах «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки», а также «Карьеристки». Перед премьерой «Гудбай» Маруся рассказала о своей героине и о юморе проекта.
— Расскажите, кого вы играете в сериале «Гудбай»? Насколько вам близка эта роль? Были ли сложности с перевоплощением, вхождением в роль?
— Моя героиня — учитель русского языка в школе небольшого подмосковного города. Она простая девушка, которая хочет внимания со стороны своего возлюбленного — Алексея, работающего в той же школе физруком. Но он туго соображает, и ей постоянно приходится ему все объяснять и обижаться. Роль показалась мне очень понятной по-женски, и сложностей с перевоплощением не возникло.
— Как вам работалось на съемочной площадке вместе с Дмитрием Дюжевым?
— Дмитрий — прекрасный поддерживающий партнер, который всегда готов помочь советом и делом, настоящий джентльмен. Было приятно работать вместе, а также наблюдать за его самоотверженным перевоплощением. Это было весьма искрометно.
Дмитрий Дюжев в роли Байдена. Фото: ТНТ
— Как вы считаете, кому может понравится сериал «Гудбай»? Кто ваш потенциальный зритель?
— Я думаю, сериал понравится любителям комедий, в которых главный герой поставлен в неизвестные для него обстоятельства. Он для тех, кто любит следить за персонажем-попаданцем, как тот будет реагировать и выкручиваться, чтобы выжить. Вообще этот жанр используется довольно часто. Называется он «комедия положений» — один из классических видов комедии, основанный на том, что герои фильма попадают в курьезные, смешные ситуации.
— Сериал комедийный. Часто люди поддаются энергии съемок, и на площадке начинает происходить что-то столь же смешное, что и сюжет. Произошли ли с вами забавные истории во время работы над сериалом?
— Лично мой опыт показывает, что подобные утверждения — это заблуждение. Комедия — сложный жанр, тут важно, чтобы все герои существовали в едином ритме, должен быть общий комедийный ход, а это очень непросто выдержать, особенно когда много персонажей. Шутки, написанные на бумаге и произнесенные голосом, сыгранные — отдельная тема. Они просто могут не работать, и надо искать этот юмор в репетициях, для съемочной группы это прежде всего кропотливая работа. Все сходятся во мнении, что драму играть порой намного легче. Конечно, в любом деле всегда присутствует много юмора, без него никак. И у нас на площадке было много положительных эмоций, и в целом вся группа была очень позитивная.
Читайте также: