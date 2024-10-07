Калашникова отреагировала на новость о 4 млн рублей за один корпоратив Бьянки: «Максимум 500 тысяч!»

Бьянка на «Шоу Воли» канала ТНТ призналась, что за один корпоратив ей платят около 4 млн рублей. Неплохо! Особенно на фоне того, что всенародной любимице Надежде Кадышевой, к примеру, дают какие-то 1,5 млн за одно выступление на частном празднике.

Певица Анна Калашникова, к слову, считает это заявление «королевы отечественного айрон-би» и вовсе чистым пиаром. Дескать, похудевшая артистка решила таким образом подогреть интерес к себе, да и только.

«Сомневаюсь, что певице Бьянке кто-то платит миллионы. Максимум — это 500 тысяч – 1 млн рублей за выступление, как и всем звездам 90–00-х. Видимо, артистка решила разогнать волну пиара перед новогодними корпоративами», — высказалась Анна Калашникова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.org.