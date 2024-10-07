Продюсер Светлана Исаева назвала адекватным многомиллионный гонорар Бьянки: «Она в топе сейчас»

Бьянка посетила «Шоу Воли» в минувшие выходные на ТНТ. Интервью неизменно крутилось вокруг темы финансов и благосостояния. Певица сказала, что потратила «много денег» на свое похудение, заявила, что встречалась с очень богатым человеком, призналась, что ей не нужен парень без машины, но потом поправилась, что это была шутка. Ну и хвастнула своим гонораром за корпоративы — около 4 млн рублей за один частный концерт.

Артистка Анна Калашникова решила, что Бьянка пытается таким образом подогреть к себе интерес перед новогодним чесом. И предположила, что на самом деле ей платят от 500 тысяч до одного миллиона рублей максимум за корпоратив. А вот продюсер Светлана Исаева считает четырехмиллионный ценник на Бьянку вполне адекватным.

Она вспомнила, как в свое время сотрудничала с Земфирой* и та требовала очень внушительные суммы в качестве концертных выплат. Но в то же время она и тратилась на свои выступления немало.

«У нее был такой звук, который могла ставить только одна компания в стране и больше никто. Работала она вживую, у нее всегда была профессиональная команда», — сказала продюсер Teleprogramma.org.

Бьянка в настоящий момент переживает вторую волну популярности, поэтому не исключено, что она вполне может требовать такую плату.

«Бьянка сейчас в топе, из телевизора не вылезает, постоянно в чартах. Так что вполне вероятно, что это правда. Старые звезды с их бешеными гонорарами ушли, пришел молодняк, у них у всех такие расценки, это нормально для Москвы. Еще вопрос: что включено в гонорар Бьянки? Если вместе с суточными, райдером, техническими расходами, то 1,5 млн смело оттуда вычитайте», — высказалась в беседе с нашим корреспондентом Светлана Исаева.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.