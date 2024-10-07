Путылина: «Кока сделала поспешные выводы о Мамаевой. Она смелая и достойна победы»

В новом выпуске «Звезд в джунглях» появился новый игрок — Алана Мамаева. Ей сразу же устроила допрос Клава Кока, которая, казалось бы, понятия не имеет, кто она такая. Светская львица неприятно констатировала, что певица с ней вела себя высокомерно, ну а блондинка ответила ей аналогичной антипатией.

«Она мне не понравилась так же, как и я ей. Но это плюс, потому что в лагере появился человек, за которого я могу открыто голосовать», — сказала певица.

Но сможет ли бывшая подруга Ольги Бузовой выгнать с проекта ее подругу нынешнюю? И дело вовсе не в плотности отношений участницы с телеведущей. В шоу «Сокровища императора» экс-жена футболиста, как помним, была весьма настойчива на своем пути к победе и до последнего не сдавала своих лидерских позиций. Быть может, Клава Кока зря не смотрела это шоу на ТНТ?

Елена Путылина, которая также участвовала в китайском проекте ТНТ, как и Алана Мамаева, уверена, что Клава Кока сильно погорячилась, давая характеристику модели.

«Клава Кока сделала поспешные выводы по отношению к Алане Мамаевой. Но я ее прекрасно понимаю. Когда я только познакомилась с Аланой в шоу «Сокровища императора», подумала: «Очередная светская львица решила хайпануть в телеке!» Так получилось, что на съемках одной из серий мы проходили испытания вместе, и тогда мое отношение к этому человеку поменялось ровно наоборот! Красивая, сильная, смелая! Я и представить себе не могла, какая она целеустремленная. При всем при этом она умеет дружить! Буду болеть за Алану Мамаеву, она достойна победы!» — сказала Елена Путылина корреспонденту Teleprogramma.org.